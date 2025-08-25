Triatlón | SuperTri
Quinto puesto para Miriam Casillas en la Supertri de Chicago
La triatleta pacense rozó el podio tras liderar la prueba en varios tramos y apunta ya al Europeo de Estambul
Redacción
Miriam Casillas volvió a dejar claro su gran momento competitivo en el circuito internacional de triatlón. La pacense, integrante del Triatlón Ferrol, firmó una meritoria quinta posición en la cita de Chicago de la liga profesional Supertri, donde llegó a encabezar la prueba en distintas fases y finalizó a menos de 20 segundos del podio.
El formato del evento planteaba un reto de máxima exigencia, con tres triatlones de distancia superesprint disputados de manera consecutiva y casi sin pausas, incorporando además la novedad de las “bonificaciones”, un recurso que los rivales de su equipo, el Crown Racing, supieron aprovechar en los momentos decisivos.
Casillas mostró un rendimiento sobresaliente en las tres disciplinas. Dominó desde la natación, se mantuvo en cabeza durante el ciclismo y alcanzó la última transición como líder antes de la carrera a pie final. Sin embargo, las ventajas estratégicas obtenidas por otras competidoras terminaron relegándola al quinto puesto.
Más allá del resultado, la pacense demostró estar en un excelente estado de forma a tan solo una semana del Campeonato de Europa de Estambul, una de las citas más importantes de su temporada. Con este resultado, Casillas escala hasta la décima posición en la clasificación individual de la Supertri, mientras que su equipo ocupa actualmente la segunda plaza por escuadras.
La actuación en Chicago consolida a la deportista extremeña como una de las grandes referencias del triatlón español y reafirma sus aspiraciones de seguir entre las mejores del continente.
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
- Trasladan a Badajoz en estado grave al herido por asta de toro en Guadalupe (Cáceres)
- La muralla histórica de Plasencia cada vez más cerca
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo y los requisitos
- Alerta Marchena en el triunfo del Cacereño ante el Betis B (2-3)
- Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: 'Parece que está reviviendo