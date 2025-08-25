Quinto puesto para Miriam Casillas en la Supertri de Chicago

Miriam Casillas volvió a dejar claro su gran momento competitivo en el circuito internacional de triatlón. La pacense, integrante del Triatlón Ferrol, firmó una meritoria quinta posición en la cita de Chicago de la liga profesional Supertri, donde llegó a encabezar la prueba en distintas fases y finalizó a menos de 20 segundos del podio.

El formato del evento planteaba un reto de máxima exigencia, con tres triatlones de distancia superesprint disputados de manera consecutiva y casi sin pausas, incorporando además la novedad de las “bonificaciones”, un recurso que los rivales de su equipo, el Crown Racing, supieron aprovechar en los momentos decisivos.

Casillas mostró un rendimiento sobresaliente en las tres disciplinas. Dominó desde la natación, se mantuvo en cabeza durante el ciclismo y alcanzó la última transición como líder antes de la carrera a pie final. Sin embargo, las ventajas estratégicas obtenidas por otras competidoras terminaron relegándola al quinto puesto.

Más allá del resultado, la pacense demostró estar en un excelente estado de forma a tan solo una semana del Campeonato de Europa de Estambul, una de las citas más importantes de su temporada. Con este resultado, Casillas escala hasta la décima posición en la clasificación individual de la Supertri, mientras que su equipo ocupa actualmente la segunda plaza por escuadras.

La actuación en Chicago consolida a la deportista extremeña como una de las grandes referencias del triatlón español y reafirma sus aspiraciones de seguir entre las mejores del continente.