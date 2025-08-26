El Cáceres inicia el trabajo de pretemporada

Ya es una realidad, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad 2025-26 ha comenzado. El lunes echó a andar con los reconocimientos médicos y los tallajes, pero el martes ha llegado el primer contacto con el balón y la canasta.

Tal y como se puede ver en los vídeos que ha difundido el club verdinegro en redes sociales, el primer entrenamiento ha tenido lugar en el V Centenario, mítico pabellón de la ciudad. Esto se debe a que el pabellón donde deberían realizarse los entrenos, el Multiusos, se encuentra en un proceso de reforma de su climatación. Es por este motivo por el que el amistoso del 7 de septiembre contra el Sporting de Portugal será también en el pabellón universitario que vio al Cáceres en ACB.

En los vídeos se puede ver a los jugadores tirar a canasta y correr, todo en un tono distendido y calmado, propio casi de un calentamiento. Posteriormente llegaría la actividad más intensa de la mano de la preparadora física María Reina. De hecho, el mismo club asegura que «más de uno lo ha pasado regular a sus órdenes».

Foco en los objetivos

No deja de ser el primer entrenamiento de toda la temporada, con el equipo incompleto aún, pues faltan algunos jugadores como Nico Marina y Juan Santos, ambos en la experiencia en China que ya ha finalizado, o el caboverdiano Patrick Mendes, con el Afrobasket aún reciente.

El objetivo de la temporada no parece tan claro como el año pasado, pues sí es cierto que sigue siendo ascender, pero la confección de la plantilla muestra una reducción del presupuesto y un apoyo en la fe en que los jugadores rindan.