El Coria recibe al Ávila este miércoles en su último amistoso del verano

El Coria afronta este miércoles, 27 de agosto, a partir de las 20.00 horas, su último test de pretemporada. Será en el estadio de La Isla, donde los celestes recibirán al Ávila, también equipo de Segunda Federación.

El choque será el tercer amistoso del verano en casa para los de Rai Rosa, que en sus anteriores citas en La Isla empataron frente al Córdoba B (2-2) y se impusieron por la mínima al Salamanca.

El Ávila regresa a tierras extremeñas después de su eliminación en el pasado mes de mayo frente al Cacereño en el playoff de ascenso, y llega como un adversario exigente y combativo, ideal para medir el estado real del equipo cauriense antes del inicio liguero.

El encuentro servirá a Rai para seguir dando forma a una plantilla prácticamente renovada, con hasta 15 incorporaciones nuevas. El técnico continúa acoplando piezas y conceptos con la vista puesta en un curso en el que el objetivo prioritario vuelve a ser la permanencia, aunque la pasada temporada el Coria logró un meritorio séptimo puesto.

No se descarta que ante el Ávila el entrenador comience a esbozar un once cercano al del debut liguero, en un partido que se presenta como una despedida ideal del verano para la afición celeste.

Horario de liga

De otro lado, el Coria ya sabe cuándo será su debut en liga. Concretamente, debutará en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, ante el filial de la franja, el domingo 7 de septiembre, a las 12.30 horas.