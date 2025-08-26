El Moralo, "espectador" antes del traspaso de Uche a la Premier

«El Moralo no tiene nada que decir, de momento, sobre Uche». Horacio López, presidente del Moralo, ha dicho a El Periódico Extremadura que el club de Navalmoral de la Mata es un 'espectador' más en uno de los asuntos de mayor actualidad en el fútbol español.

La salida de Uche no solo ocupa la atención de los aficionados del Getafe, su actual equipo, también de los del Ceuta (desde donde llegaba al club madrileño hace un año) y por extensión de los del Moralo, su primer equipo en España. Christantus Uche está cerca de poner rumbo a la Premier League para jugar en el Wolverhampton en un traspaso estimado por diferentes fuentes en cerca de 20 millones de euros, sujetos a variables. Cantidad que aliviaría los apuros del Getafe para cumplir con la normativa de La Liga. De una salida del Getafe se reservaron una parte los clubes donde Uche jugó tras su llegada al fútbol español, y ahí es donde entran el Ceuta y el Moralo.

Uche, celebrando un gol. / Efe

En relación al porcentaje que el Moralo obtendría, Horacio López no suelta prenda. «Cuando se fue al Ceuta informamos a los socios en asamblea y cuando se vaya del Getafe nos plantearemos qué información ofrecemos, más allá de la que merece nuestra gente», afirma López, que prefiere esperar a que la marcha sea oficial antes de entrar en más detalles. De esta manera, el tanto por cierto que le corresponde al club de Navalmoral sigue sujeto a diferentes versiones.

Ocho meses en Navalmoral

La progresión del futbolista queda fuera de duda. Uche (Owerri, Nigeria, 2003) llegó a Navalmoral en noviembre de 2022. El Moralo contó que llegaba de jugar la Copa de África con la selección sub-23 de Nigeria. Ocho meses después, en julio de 2023, el Ceuta anunció su fichaje con destino a su equipo B. Uche comenzó jugando en el Moralo B en el grupo I de la Primera Extremeña. Beni Besale le alineó en seis partidos (cinco titular) y marcó un gol. Alternó convocatorias con el primer equipo para asentarse después en Tercera, con Emilio Gil como entrenador, con un total de 14 partidos (once de titular). No marcó con el primer equipo del Moralo. Su posición fue la de medio centro.

Llegó a Ceuta para jugar en el filial pero dio el salto de forma fulminante al primer equipo. Pieza importante del club caballa en Primera Federación llegando a jugar esa temporada el playoff de ascenso a Segunda, categoría a la que el Ceuta ascendió la pasada campaña. En el verano del 2024 Uche fue fichado por el Getafe con debut dorado en San Mamés donde marcó un gol de improvisado delantero. En esa posición ofensiva destacó la pasada temporada en La Liga con cuatro dianas y seis asistencias brillando en la escuadra entrenada por Bordalás. Incluso debutó con la selección absoluta de Nigeria el pasado junio.

Otra vez clave

En la nueva campaña de la Primera División española marcó en la primera jornada en el triunfo del Getafe ante el Celta y el pasado lunes jugó el partido completo en Sevilla, pese a que ya se daba por hecho su fichaje por los Wolves.

Así pues la salida de Uche no solo ocupa la actualidad del Getafe, también la de otros dos clubes que están unidos en la formación de futbolistas. El mes pasado el Ceuta y el Moralo hacían oficial su acuerdo de colaboración para trabajar conjuntamente con cesiones y traspasos de jugadores. El actual director deportivo del Ceuta es Edu Villegas. guardameta en el Moralo en la temporada 2001-2002.