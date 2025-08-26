Maikel se convierte en pichichi de la pretemporada azulgrana

Llegó en el mercado de invierno la pasada temporada para marcar la diferencia goleadora, pero a nivel realizador, las cosas no salieron como él las había imaginado. Lo curioso es que, desde su llegada, el Extremadura se transformó y Maikel tuvo mucho que ver en aquel equipo que resurgió en Tercera para ser campeón y hoy poder disfrutar de la Segunda Federación.

Maikel Villajos está ante su gran reto: demostrar que puede ser un delantero de referencia en el Extremadura. A sus 27 años, el atacante manchego ha comenzado la pretemporada más conectado que nunca, física y mentalmente. “Tengo muchas ganas e ilusiones depositadas en este año. He venido más fino, me encuentro bien y estoy convencido de lo que puedo dar”, comentó hace varios días tras un doblete en uno de los amistosos.

Con seis goles, Maikel se ha convertido en el máximo realizador del Extremadura en pretemporada. Sus números goleadores están por encima de los cuatro tantos de Diego Díaz o los tres de Frodo, el delantero que, teóricamente, ha venido para ser el gran titular en el cuadro azulgrana.

Pero Maikel ya tiene experiencia en la categoría. Con el Llerenense hizo 10 tantos en 33 partidos. Con el Salamanca, 3 goles en 14 encuentros. Su madurez física y mental le abren las puertas de la competencia por un puesto de delantero y, de momento, en verano está demostrando que está listo para competir.

Debut liguero

El Extremadura ya conoce horario del debut en liga que tendrá el domingo 7 de septiembre, a las 19.00 horas, en el estadio Francisco de la Hera, ante el Atlético Malagueño. Para ese encuentro, Cisqui espera tener a toda la plantilla disponible, aunque a día de hoy hay dos nombres en duda: Usama, que se resiente de molestias en el psoas, y Luis Nicolás, que cayó lesionado muscularmente en Solana de los Barros y llegará justo para el primer encuentro de competición.

En cuanto al mercado, el Extremadura tiene prácticamente cerrada la plantilla, aunque no se descarta fichar un lateral izquierdo sub23 antes del cierre.