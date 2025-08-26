Miguel Ángel Ávila, una guía desde la pasión para cacereños y romanos

Cuenta el protagonista que cuando terminó su efímera etapa en el Llerenense, a principios de verano, se decidió a ello. Más de 500 jugadores, 20 clubs, apuntes sobre los equipos… todo contenido en un amplio exhaustivo estudio realizado por el entrenador cacereño Miguel Ángel Ávila, que los aficionados verán en su cuenta de la red social X (@avilarojas81) a partir de este próximo jueves.

«La pregunta surge: ¿y ahora qué hago? Como la Tercera extremeña la tengo muy controlada, la Segunda Federación, aunque un poco menos, también y viendo que el Cacereño va a jugar Primera Federación, aunque no sepa tanto de ella pese a que vi mucho al Mérida y al Ceuta el año pasado, me propuse ir al meollo», explica Ávila, un verdadero e indisimulado amante de su profesión.

El entrenador extremeño también utilizará su particular estudio para ejercer su labor como comentarista de Canal Extremadura de los partidos del Cacereño. De hecho, en la confección de la guía, en cuanto a diseño, le ha ayudado el periodista Fernando Sosa, narrador habitual de los encuentros. «Yo no voy a ciegas a comentar un partido; no lo iba el año pasado; pues este año tampoco», agrega.

Para todos

«Será para que el aficionado tenga más información, no solamente del Cacereño o Mérida, sino de todos», subraya el técnico. «La idea es poner las plantillas de los 20 equipos. Obviamente no va a estar completa al 100 por 100 porque el mercado se cierra el 1 de septiembre. El viernes se abre la liga con el Castilla-Lugo y por eso lo quiero poner antes”. Después tendrá que actualizarse con los últimos movimientos.

El móvil será esa referencia. «El aficionado verá, por ejemplo, quién juega en el Barakaldo, sus tres mejores jugadores, su entrenador, etcétera. Antes se hacían guías en los periódicos en ediciones especiales. Son plantillas de 25 jugadores, con la complejidad de los filiales, que este año hay cuatro, Celta, Castilla, Athletic y Osasuna, y en casos como el del Madrid o el Athletic, con juveniles, serán sobre 40 jugadores».

En cada plantilla ha destacado a tres jugadores. «Les he seleccionado por experiencia o por haber estado en categoría superior e intentado poner las tres posiciones: un defensor, un centrocampista y un delantero». En el Cacereño ha elegido al defensa Martínez, al medio Deco y al delantero Iván Fernández. En el Mérida al lateral Pipe, al polivalente Beneit y al media punta-delantero Doncel.

Y pone otro ejemplo para el primer partido que verá como local del Cacereño. «Ahora mismo tengo una noción muy clara del Arenteiro (tercera jornada). Tiene el director deportivo del Ávila de la temporada pasada, ha firmado a 4-5 futbolistas de este equipo también, y tienen que dar bajas. Está firmando jugadores muy contratados como Dani Romera o Ferrera, Aguza, Eliseo…».

Experiencia

Antes del ascenso con el Coria, Ávila acumulaba «por suerte» 13 temporadas consecutivas entrenando (Arroyo, Diocesano, Moralo, Coria) y se da la paradójica circunstancia de que no se sienta en un banquillo desde el 22 de junio del 2024, cuando subió con el club del Alagón.

A él le gustaría, evidentemente, llegar a entrenar en Primera Federación. No lo oculta. «Como jugador tuve la suerte de estar en la antigua Segunda B. La Primera Federación actual es más competitiva porque entonces eran 80 equipos y ahora son 40. El nivel es más alto». Por todo ello, dice que la “afición del Cacereño va a disfrutar de esta categoría muchísimo».

Ya ha visto un Castilla-Andorra de pretemporada en Valdebebas. El año pasado, en un viaje con su mujer al País Vasco, asistió a un entrenamiento del Arenas de Getxo, que será el segundo rival del CPC. «Me fui a Gobela a seguir el entrenamiento. Ibai Gómez, el entrenador, es ahora el técnico del Andorra. Me encantó ver el entrenamiento», acota.

Los papeles

¿Qué papel les augura a los dos extremeños de cara a la campaña? “El Cacereño tiene que tener como objetivo salvarse, como dijo Deco en este periódico. Y tiene toda la razón. Lo positivo es que la plantilla está hecha al gusto de Julio Cobos. Le he visto en Alcorcón, el del triangular del Colombino y el partido ante el Betis B y se ve claramente. El Mérida debe aspirar a pelear el playoff, y más después de la campaña pasada. Este año ha habido cambio de entrenador y muchos en la plantilla, aunque el objetivo debería ser más ambicioso que el del Cacereño, pero esto es fútbol», subraya.

«No es lo mismo que te venga el Castilla que el Unión Adarve, con todos mis respetos; o el Tenerife o el Atlético Paso… el salto es grande y hay que disfrutarlo. Estás a un paso del fútbol profesional y si ves las plantillas, raro es que no haya jugadores que no hayan tocado la Segunda e incluso Primera División». Con todo ello, Miguel Ángel Ávila, el fútbol hecho pasión y, en este caso, enseñanza y complemento para una temporada que se inicia este sábado para los dos equipos extremeños.

