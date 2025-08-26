Deporte universitario
La Universidad de Extremadura publica su programa de actividades deportivas 25-26
Las actividades empezarán antes en Badajoz, a mediados de septiembre, y en Cáceres habrá que esperar a principios de octubre
Redacción
El Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (SAFYDE), que depende del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura, ha publicado el programa de actividades diseñado para su desarrollo durante el nuevo curso 2025-26, estando previsto su inicio para mediados de septiembre en el Campus de Badajoz y para principios de octubre en su sede de Cáceres.
Con una dilatada gestión y organización cercana a los cuarenta años, todos los cacereños y pacenses, sean universitarios o no, podrán disfrutar de un amplio abanico de opciones. El objetivo principal es la promoción de hábitos de vida saludable, mediante la práctica de modalidades tan diversas como aquaerobic, gimnasia de mantenimiento, entrenamiento funcional, pilates, zumba, pádel, cardio más tonificación, yoga, funcional running o la novedosa oferta para este año: ejercicio adaptado en el agua. Esta se desarrollará en la piscina climatizada 'Diego Paredes' de la cacereña Facultad de Ciencias del Deporte, y se plantea como alternativa para mejorar las capacidades motoras, el fortalecimiento muscular y la reducción de estrés en el medio acuático y con las adaptaciones que cada participante pudiera necesitar.
Las personas interesadas podrán elegir entre los diferentes grupos que se ofertan en diferentes instalaciones deportivas: bien en el Pabellón ‘V Centenario’ del campus cacereño, o en el gimnasio de la antigua Escuela de Magisterio, en Avenida de la Montaña, también de Cáceres. Para Badajoz, todos los grupos se imparten en las Instalaciones Deportivas que SAFYDE tiene en el Campus Universitario.
Del mismo modo, vuelven a ofertarse en la piscina climatizada del Campus cacereño los cursos de natación, con una amplia disponibilidad horaria y de grupos, a fin de poder dar cabida a la gran demanda que tiene esta actividad en la ciudad de Cáceres y sus alrededores. En su modalidad infantil hay cursos para niños desde los 6 meses hasta los 16 años, mientras que los adultos podrán elegir entre dos niveles, en función de las destrezas que tenga cada participante. Toda la información detallada sobre plazos de inscripción, grupos, horarios o cuotas puede consultarse en la sección 'Actividades físico-deportivas' de la web safyde.unex.es.
