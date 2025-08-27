El Badajoz realiza su tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Soledad

A primera hora de la tarde de este miércoles, a apenas una semana y media del inicio liguero, el Badajoz acudió a la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad para llevar a cabo su ya tradicional ofrenda floral a la patrona.

La plantilla al completo, junto al cuerpo técnico y varios miembros de la directiva, se congregó en la Plaza de la Soledad en torno a las 13.30 para participar en un acto cargado de simbolismo.

Una vez dentro del templo, el arzobispo dedicó unas palabras de ánimo al plantel blanquinegro, transmitiendo sus mejores deseos de cara a la exigente temporada que se avecina y mostrando su confianza en el devenir del equipo.

Posteriormente, los capitanes Fran Miranda y Álex Alegría fueron los encargados de presentar la ofrenda floral a la Virgen, gesto que realizaron en señal de respeto.

Como cierre, todos los integrantes de la plantilla, el cuerpo técnico y los representantes de la directiva presentes se unieron para posar junto al arzobispo frente al altar, inmortalizando así un momento especial para el club.

«Un año más, ponemos en sus manos nuestros deseos y esperanzas, pidiéndole sobre todo salud para afrontar la temporada», expresó el cuadro blanquinegro en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes del emotivo acto.