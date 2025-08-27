El Cabeza del Buey, un 'novato' cargado de pólvora

Fidel Caballero tenía un sueño cuando hace poco más de un año el Cabeza del Buey llamó a su puerta para dirigir al equipo en Primera Extremeña. «El objetivo era entrar en ‘play off’ de ascenso a Tercera, algo nunca antes logrado, pero yo quería ascender y así fue», esgrime sin titubeos.

El técnico, natural de Campanario, afronta su segunda campaña al frente del equipo caputbovense, que vivirá por primera vez en su historia lo que es jugar la Tercera Federación. «Intento transmitir a la directiva el gran año de fútbol que va a vivir un pueblo como este. Van a tener la oportunidad de ver a equipos como el Badajoz, Villanovense o Don Benito, de lo mejor de Extremadura. Es un año para disfrutar y aprovechar la oportunidad», relata el técnico campanariense, que ya prepara la final del próximo domingo ante el Moralo.

Y es que este equipo recién ascendido no dudó en participar en la Copa Federación. Tras apear al Santa Amalia en las semifinales, el equipo de La Serena se medirá al Moralo en la final del domingo en Cáceres. «Al fin y al cabo es un título y quien me conoce sabe que soy un competidor nato», responde Caballero al ser preguntado si lo afrontan como una final o como un partido más de pretemporada.

Fidel Caballero, entrenador. / El Periódico

Ilusión por bandera

En cualquier caso el resultado que se dé ante el cuadro de Navalmoral no modificará un ápice la ilusión del equipo caputbovense ante el inicio liguero en Tercera en una temporada en la que el técnico da como favorito al Badajoz de Juan Marrero. Mientras tanto, continúan contando las horas que restan para la final del domingo, pero sobre todo para ver sobre el Municipal de Cabeza del Buey al Calamonte, primer equipo en enfrentarse a los recién ascendidos en la categoría. Precisamente, con otro debutante en el banquillo como es Manuel Verdejo ‘Cubi’ para poner el punto de inicio a una ilusionante temporada.