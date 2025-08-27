El Cacereño Femenino se mide al Real Madrid B en el I Torneo Cáceres Ciudad Europea del Deporte

El Cacereño Femenino cierra su pretemporada este sábado con un partido de altura. El conjunto verde se enfrentará al Real Madrid B en el I Torneo Cáceres Ciudad Europea del Deporte, una cita que servirá para reforzar la candidatura de la ciudad a ese importante nombramiento que se conocerá, previsiblemente, en la primera quincena de septiembre. El encuentro se disputará a las 19.00 horas en los Campos Manuel Sánchez Delgado de Pinilla, con entrada gratuita para los aficionados.

La cita servirá como último ensayo antes de que el equipo arranque la liga el próximo 7 de septiembre frente al AEM de Lleida en la Primera Federación Femenina. “A una semana de comenzar la competición se va a ver un equipo más reconocible, aunque aún hay muchas cosas que trabajar”, explica Ernesto Sánchez, entrenador del Cacereño Femenino. “Estaremos cerca de lo que queremos ver, pero todavía lejos del nivel real que pueda tener este equipo”, añadió el preparador durante la presentación del torneo en la sala de prensa del Ayuntamiento de Cáceres.

Sánchez destacó que la preparación durante esta pretemporada ha sido muy positiva. “Las jugadoras han llegado a un nivel físico superior al de años anteriores, con una idea muy clara de competir por algo bonito. Nuestro objetivo sigue siendo asegurar la categoría, pero este equipo tiene hambre y va a luchar por estar lo más arriba posible”.

Sobre el partido ante el filial madridista, el técnico lo considera un gran test: “Es un duelo de altos vuelos que nos permitirá medirnos a una de las mejores canteras de España. Siempre que jugamos un torneo lo hacemos para ganar, y este no será la excepción. Queremos mostrar a la afición el nivel que puede ofrecer el Cacereño Femenino esta temporada”. El conjunto verde terminó el curso pasado la liga regular en quinta posición y en la fase de ascenso llegó hasta la final. Mientras, el filial blanco fue séptimo.

Cáceres y la capitalidad europea del deporte

El torneo nace ligado a la candidatura de la ciudad para convertirse en Capital Europea del Deporte en 2026, un proyecto en el que el Ayuntamiento asegura tener “opciones reales”. El concejal Emilio Borrega subrayó la importancia de que el trofeo lleve este nombre: “Queremos que los cacereños llenen Pinilla y arropen a unas jugadoras que representan a la perfección los valores de esfuerzo, compromiso e ilusión que defendemos en la candidatura. Cáceres es una ciudad humilde, pero con un poso deportivo enorme, en la que miles de personas practican deporte desde la infancia hasta edades avanzadas. Eso también nos hace fuertes”.

En la misma línea se pronunció Tatiana Fernández, Tati, portera y capitana del equipo, además de embajadora de la candidatura: “Para mí es un orgullo poner el nombre de Cáceres en el mapa deportivo nacional. Queremos que este torneo sea una huella más del objetivo que compartimos: lograr la Capitalidad Europea del Deporte en 2026”.

El club y las instituciones insisten en que este sábado es clave para enganchar a la afición. La entrada será gratuita y se espera un gran ambiente en las gradas de Pinilla. “Cuantos más aficionados vengan, más crecerá este proyecto. El Cacereño Femenino ya demostró la pasada campaña que puede competir contra ciudades con presupuestos muy superiores. Ahora necesitamos que la gente nos siga apoyando y creando masa social”, concluyó el entrenador.

Suscríbete para seguir leyendo