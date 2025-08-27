El Cáceres, ante su segunda oportunidad

El año pasado, antes de afrontar la aventura que suponía la Segunda FEB, se habló siempre de que el objetivo era el ascenso. El Cáceres estuvo muy cerca de lograrlo, pero se le escapó de las manos.

Esta temporada afronta el segundo intento con nuevo director técnico, nuevo entrenador y nueva plantilla. Existen algunas dudas con respecto a esta dado la cantidad de apuestas que ha realizado el club, pero con ambición todo es posible, incluso devolver la ilusión por el baloncesto a la ciudad de Cáceres.

La pretemporada ya ha comenzado y las caras nuevas van llegando, con la ilusión que supone verlas ya vestidas con los colores del club. ¿Pero quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles?

Albert Lafuente, en un partido en su anterior etapa en Cáceres. / Carla Graw

Albert Lafuente (Base)

Albert Lafuente (Lleida, 24 de mayo de 1999) vuelve a Cáceres después de dos años desde su última etapa aquí y apunta indudablemente a ser base titular. Esas dos temporadas fuera las ha disputado en esta competición, LEB Plata y posteriormente Segunda FEB, en las filas del Juventud Alcalá y La Salud Archena. En esta etapa el catalán promedia 10,6 puntos y 3 asistencias por encuentro (media de las dos temporadas).

En Archena, un equipo que jugó los playoffs de ascenso también, fue el base suplente de Carlos Hurtado. Ahora da un pequeño salto a un equipo que, en teoría, debería optar por el ascenso. Y lo hace como base titular. Lafuente no llega en un mal estado de forma, pues estas dos campañas las ha jugado bien, pero tendrá el peso de ser el cerebro del equipo ocupando el lugar que tenían dos históricos como Dani Rodríguez y Óscar Alvarado.

El base de 26 años también puede jugar como escolta, pero viendo el ‘overbooking’ con el que cuenta la posición de ‘3’, todo lo contrario que la de ‘1’, no tiene pinta de que vaya a ocurrir algo así.

Nico Marina, con la selección. / Jot Down Sports

Nico Marina (Base)

Como base suplente estará Nico Marina (Cáceres, 28 de octubre de 2008), considerado por todos como la ‘perla’ que tiene en su haber el Cáceres. Marina llegó a la entidad verdinegra el verano pasado procedente del Lithium Iberia Sagrado Cáceres, club en el que se ha criado, y tras despuntar con la selección española U16 y ganar la medalla de plata.

La pasada temporada desdobló con el primer equipo, donde tuvo a los mencionados Rodríguez y Alvarado como mentores, y el San Antonio, de Tercera FEB. Con estos ha tenido unos números de 18,8 puntos, 5,2 rebotes, 4,9 asistencias y 19,5 de valoración por partido, siendo además nombrado MVP de la jornada 22 tras anotar 34 puntos ante su antiguo equipo. El cacereño ha acabado como tercer máximo anotador de la conferencia teniendo edad de júnior de primer año. También ha tenido minutos con el primer equipo, jugando 6 partidos en los que promedió 6,3 puntos por encuentro, y llegando a anotar 14 puntos en 21 minutos contra Algeciras en la penúltima jornada.

Además, Marina ha sido noticia este mes por su participación en el viaje a China de una representación variada del club, apostando por jugadores jóvenes de la región y alguno de fuera. Ha sido el líder ofensivo del equipo, promediando en el primer torneo cerca de 25 puntos por partido. Pese al balance de 6 derrotas y ninguna victoria, el cacereño ha mostrado que, con minutos, puede ser de bastante ayuda.

Tener a un chico que va a cumplir 17 años en octubre como uno de tus dos bases es una apuesta, sí, pero es una apuesta que tiene bastante sentido si es, concretamente, por Nico Marina. El joven puede ser toda una sorpresa, porque la calidad la tiene más que de sobra, y ahora le llega la oportunidad de su vida para demostrar lo que vale.

Patrick Mendes, en el Afrobasket. / FIBA

Patrick Mendes (Escolta)

En la posición de escolta todo apunta a que el caboverdiano Patrick Mendes (Boa Vista, Cabo Verde; 2 de mayo de 1995) podría ser el ‘2’ titular. Jugador versátil, muy atlético y físico, llega del Club Andújar de Jaén después de haber hecho carrera en Tercera FEB (CB Almería y CB Armilla). Con Mendes ocurre algo que se repite en varios jugadores de la plantilla: tienen muy buenos números en lo que en su día fue Liga EBA, pero ahora llegan a un equipo potente (o al menos ese es el objetivo) de ‘Plata’ y está por ver si tienen la misma calidad en la competición inmediatamente superior.

Cierto es que en baloncesto los números no lo son todo, y Mendes, internacional con su país, tiene muy buena pinta tanto en ataque como en defensa. Y como se ha mencionado antes, unos muy buenos números de 17,3 puntos, 6,7 rebotes y 17,7 de valoración en 31 minutos por encuentro, con un 29,8% en triples (bastante bajo para un escolta) y unos 2 robos por encuentro que denotan su notable trabajo defensivo. Podría ser titular, pero no indiscutible.

El caboverdiano llega a Cáceres después de disputar este verano el Afrobasket con su país, compartiendo vestuario con un gigante más que conocido en España como es el madridista Edy Tavares. El equipo quedó segundo de grupo pero cayó en cuartos de final ante el campeón, Angola. Los promedios del nuevo jugador verdinegro han sido de 4,6 puntos y 4 rebotes en 19 minutos por partido, con un pésimo porcentaje de tres (3 de 13, un 23,1%). Su mejor actuación fueron 10 puntos que anotó contra Ruanda.

Palazuelos, con Ourense. / COB

Álvaro Palazuelos (Escolta)

En este caso, Álvaro Palazuelos (Santa María de Cayón, Cantabria; 13 de abril de 1999) apunta a ser un jugador clave en la plantilla cacereña como ‘shooter’ verdinegro. También podría ser escolta titular, algo que se disputará con el mencionado Mendes. Llega del CB Benicarló de Segunda FEB con unos promedios de 13,8 puntos, 1,6 rebotes y 1,4 asistencias por partido y cuenta con experiencia tanto en ‘Plata’ como en ‘Oro’, de los únicos de la plantilla con esta condición (junto a Lafuente y Mazaira). Y es que el cántabro también ha defendido los colores del Ourense o el Alega Cantabria, con quienes logra el ascenso a la segunda división.

Palazuelos será clave por su acierto de tres, como he mencionado anteriormente, con un increíble 41,4% en triples, siendo el cuarto mejor jugador en porcentaje de triples de su conferencia. Los balones calientes pasarán, previsiblemente, por sus manos.

La titularidad puede estar dividida entre Mendes y él, pero la diferencia de este es que, aunque sus números no son tan altos como los del caboverdiano, se trata de un jugador que conoce y ya ha destacado en esta división.

Juan Santos, con el Cáceres. / Cáceres Basket

Juan Santos (Escolta - Alero)

A caballo entre la posición de escolta y la de alero, y como jugador de rotación, está el ‘hijo pródigo’, Juan Santos (Cáceres, 9 de junio de 2002). Jugador de la casa, canterano, Santos salió del club rumbo al Tobarra CB en la temporada 23-24 después de varias cesiones y pasos por el equipo filial cacereño, el Torta del Casar Extremadura de Tercera FEB. En ese tiempo fuera en busca de oportunidades, sin contar su paso por Morón con problemas físicos, ha promediado en Tercera 12,5 puntos y 4,6 rebotes entre su etapa en el mencionado equipo albaceteño y el Talavera, de donde llega procedente. Como pasa con otros jugadores del equipo, un EBA que ahora se encuentra con su gran oportunidad en Plata.

Santos también ha estado en China con Nico Marina, pero su actuación ha sido distinta por problemas físicos en la espalda. En el primer torneo jugó muy poco, y el club no ha comunicado si tuvo minutos o no en el segundo, así como un tiempo de recuperación estimado. Precisamente son los problemas físicos los que le han dado problemas alguna temporada, habrá que rezar para que esta campaña no se una a la lista.

Con una estatura de 1,96 metros, el Cáceres anunció al jugador como escolta, aunque viendo la necesidad de ‘3’, puede que rote entre las dos posiciones dependiendo de la situación. El cacereño regresa a su casa «muy feliz» y tiene ante él la oportunidad de lograr algo inolvidable: el ascenso para el equipo de su ciudad.

Kalinicenko, en un partido. / Carlos Gil

Erikas Kalinicenko (Alero – Ala Pívot)

La posición de alero genera algunas dudas por la compleja situación de Erikas Kalinicenko (Marijampolė, Lituania; 2 de junio de 1997). El lituano se lesionó de gravedad en marzo tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Antes de aquello estaba siendo la referencia ofensiva de los verdinegros. Básicamente, su estrella. Su lesión fue un duro palo para el equipo, y aunque llegó Nikola Rakocevic para sustituirlo, el conjunto cacereño perdió a su máximo anotador (13,7 puntos y 4,8 rebotes en 28 minutos por encuentro, además de un 31,1% de acierto en triples).

Kalinicenko también puede ocupar la posición de ala pívot en caso de ser necesario, pues cuenta con una estatura de 1,96 metros, quizás algo bajo para un ‘4’, pero con su estilo de juego e inteligencia puede servir de ‘apaño’.

La situación es compleja porque aunque su renovación, a priori, es más que una buena noticia, esta significa ocupar una plaza sin utilizar hasta enero aproximadamente. Cuando llegue su retorno, y él goce de buena salud, el equipo se reajustará para ganar a un anotador más. Hasta entonces, la posición de alero queda un poco ‘coja’.

Strikker, con La Salud Archena. / @matteo_strikker

Matteo Strikker (Alero)

Y la posición de alero queda ‘coja’ porque recae sobre un solo jugador (o al menos un jugador cuya posición natural es la de ‘3’). Se trata de Matteo Strikker (Amberes, Bélgica; 25 de septiembre de 2001). El belga viene de Archena, al igual que Lafuente, y ya conoce Extremadura por su paso por el CBA (City of Badajoz Academy). Allí en Badajoz fue un jugador bastante valioso en sus dos etapas, llegando a promediar 18,9 puntos y 9,1 rebotes. Esto en Tercera FEB. En Archena, en la competición superior, sus números han sido de 9,4 puntos y 4,3 rebotes en 25 minutos por encuentro.

Mientras Kalinicenko esté fuera, Strikker apunta inevitablemente al puesto de alero titular, algo que adelantó el club indirectamente en el anuncio de su fichaje al calificarlo como «una pieza muy valiosa para el equipo». Destaca por ser un jugador polivalente y con buena presencia física gracias a sus 2,03 metros de estatura. A todo esto hay que sumarle un aceptable 36,2% de acierto en triples la pasada campaña.

El belga vivirá su segunda oportunidad en Segunda FEB en un equipo que busca el ascenso. Sus números no son malos, aunque tiene el papel, en un principio, de ser uno de los titulares hasta que llegue su compañero lituano. Está considerado un jugador con muy buena proyección en la liga, pero ahora deberá demostrarlo.

Alex Mazaira. / Zornotza

Alex Mazaira (Ala Pívot)

Fue el primer fichaje de los extremeños, todo un golpe sobre la mesa del mercado y una demostración de que volvían a ir en serio con el ascenso. Alex Mazaira (Ourense, 23 de abril de 1997) será, con total probabilidad, el ‘4’ titular del Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

Con experiencia en Primera FEB (Ourense, Real Valladolid y Melilla) y Segunda FEB, además de muy buenos números, el gallego es considerado uno de los mejores jugadores de la competición la pasada temporada. Llega del Teknei Zornotza donde promedió 16 puntos y 4,5 rebotes por partido en 31 minutos en pista. Gracias a esa media de puntos ha quedado tercero en el ranking de mayores anotadores de la Conferencia Oeste (por promedio). Pese a ser bastante alto (2,07), su juego pasa más por el triple que por la zona. Es más, ha lanzado esta última campaña más de tres (183 veces) que de dos (166), haciéndolo además con un decente 36,6% de acierto.

Mazaira destaca por su polivalencia, con bastantes centímetros pero buen juego exterior. Será uno de los mayores peones de Jacinto Carbajal gracias a su facilidad para anotar y, con suerte, repetirá como uno de los mejores jugadores de la liga.

Luis García, con la selección. / eldesmarque.com

Luis García (Ala Pívot – Alero)

Como alternativa al gallego Mazaira, el Cáceres cuenta con Luis García (Alcalá de Guadaíra, Sevilla; 22 de marzo de 2004) como segundo ‘4’ aunque, viendo la necesidad en el puesto de alero, también puede ser un ‘3’ recurrente.

Viene del Ibersol CB Tarragona, del grupo Este de Segunda FEB, donde firmó 5,9 puntos y 3,9 rebotes en 18 minutos en pista. Cuenta con minutos en Liga Endesa, donde debutó con el Real Betis pese a su juventud (1 partido). Su buen juego le hizo merecedor de un puesto fijo en la selección en categorías inferiores, logrando el oro en el Europeo U18 en 2022 y el Mundial U19 en 2023. Estos últimos años los ha desarrollado en Segunda FEB entre Menorca, Talavera, Almansa y Tarragona.

No es un jugador con unos números que asombren demasiado, pero tiene buena capacidad para rebotear y correr al contraataque. Su punto menos fuerte, y que más tendrá que trabajar, es el del tiro libre, con un 41% de acierto. Su papel será más el de rotación y progresión.

Wildens Leveque. / EP

Wildens Leveque (Pívot)

El título de ‘5’ titular lo tendrá, muy seguramente, Wildens Leveque (Massachusetts, Estados Unidos; 11 de junio de 2000). Llegó a España la pasada temporada para jugar en las filas del Marín Peixegalego de Tercera FEB, una constante en varios de los fichajes del equipo este mercado. En dicho club se convirtió en una de las sensaciones de la competición, con 18,1 puntos, 10,8 rebotes y 27,2 de valoración en un promedio de 27 minutos en pista, más un dominio absoluto de la zona en los dos lados del campo reflejado, en parte, en ese doble-doble por partido. Entre sus virtudes también destacan el rebote, su buen acierto de cara a la canasta y la defensa (1,5 tapones de media).

El interior norteamericano y su 2,10 de estatura pueden ser todo un diamante en bruto en poder de los cacereños, un chollo del mercado si sale bien. Es cierto que la única referencia en nuestro país es su increíble temporada en Galicia y en una división inferior a la que va a disputar esta próxima campaña, pero si se le trabaja bien y sigue tocado por esa varita que le ha tocado últimamente, puede ser un jugador diferencial del plantel y de la liga.

DJ Foreman. / EP

DJ Foreman (Pívot - Alero)

En la pintura cacereña se vivirá el sueño americano gracias a Leveque y Dwayne ‘DJ’ Foreman (Spring Valley, NY; 1 de enero de 1994). Este último, con pasaporte jamaicano, será probablemente el pívot suplente, aunque puede jugar incluso de alero. Una mezcla no muy común, pero posible en este caso gracias a su moderada altura (2,03) acompañada de velocidad y agilidad. Llega directo de la segunda división portuguesa, concretamente del Illiabum Clube, donde ha tenido unos buenos promedios de 18,4 puntos y 5,9 rebotes en 32 minutos por partido. Su trayectoria es digna de todo un trotamundos, con paso por Chile, Islandia, Luxemburgo o Uruguay.

Con la zurda como mano buena, se destaca de él su físico y poderío interior, así como su buena movilidad en la pintura, su capacidad de anotar con eficiencia cerca del aro y movilizarse bien en transición. Además, no tiene malos números en el tiro libre (66,67% esta pasada campaña).

Pasa, por enésima vez, como con otros jugadores de la plantilla verdinegra: es una apuesta. Un jugador que viene de la segunda división lusa, por muy buenos números que tenga, es toda una apuesta, ya que llega a una liga muy pesada como la Segunda FEB y con las expectativas muy altas como lo tiene el Cáceres. De nuevo, si sale bien puede ser todo un acierto.

Jacinto Carbajal. / Jorge Valiente

Jacinto Carbajal (Entrenador)

La música de una orquesta, por muchos músicos que haya, no sonará bien si no hay un director. En este caso, ese director será Jacinto Carbajal (Cáceres, 30-12-1980). Cuenta con tres ascensos a Liga Femenina, dos con el Al-Qázeres y uno con Campus Promete de Logroño. Además colabora con la FEB trabajando en sus categorías inferiores.

Será su primera experiencia al cargo de un vestuario masculino profesional. Después de su primer paso por el equipo femenino de la ciudad, logró otro ascenso en Logroño y, posteriormente, recaló en las filas del CB Almería. Volvió brevemente a Cáceres, pero la siguiente temporada marchó a Zamora. En la temporada 2022-23 regresó a casa definitivamente para dirigir al filial, el Torta del Casar Extremadura. Fue llamado por Roberto Blanco para formar parte de su staff técnico en LEB Oro, condición que repite con Arturo Álvarez y, la temporada pasada, con Adriá Alonso. El cacereño tiene ahora la misión de devolver la ilusión por el baloncesto a la ciudad que le vio crecer.

Luces y sombras Está claro que la plantilla gana en juventud y pierde en experiencia con respecto al año pasado (el más veterano será Foreman, con 31 años), con todo lo que eso conlleva. El club entró en el mercado con menos presupuesto, pero no por ello con menos ambición. Por eso la lupa ha estado puesta en buscar 'chollos' y apostar en jugadores con buena proyección en otras ligas como la Tercera FEB. Cuando un jugador es bueno, en teoría, lo es tanto en EBA como en ‘Plata’. El problema de estas apuestas es que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, y esa sensación de incertidumbre por el rendimiento es el que genera dudas a la afición local. El Cáceres depende demasiado de que estas apuestas personales exploten al mismo tiempo o, de lo contrario, podría sufrir más de lo esperado. De todas maneras, ni todo es muy negro, ni todo es muy blanco. También se pueden destacar conclusiones positivas de esta plantilla: por ejemplo, la versatilidad de muchos jugadores capaces de jugar en varias posiciones (necesario para ayudar en el puesto de ‘3’ hasta que vuelva Kalinicenko) y el potencial que presentan algunos como Strikker o Leveque. Además, el equipo se ‘cacereñiza’ como hacía tiempo que no lo hacía, con dos jugadores y el entrenador siendo de la ciudad, Juan Santos y Nico Marina junto a Jacinto Carbajal. Una identidad que hace que el equipo se acerque más a la afición. El proyecto es ambicioso y deja entrever quiénes serán los pilares de este: Lafuente como cerebro, Mazaira como referente ofensivo, Palazuelos como francotirador o Leveque como dominador físico de la zona. El acierto de tres es otro punto a favor, con jugadores como el mencionado Palazuelos, pero también Mazaira (36,6%) y Strikker (36,2%), los tres con buenos porcentajes desde el 6’75. La plantilla parece pensada para abrir mucho el campo y castigar desde fuera. Sin embargo, los puntos más débiles se encuentran en la poca profundidad en el puesto de alero, la falta de experiencia en la liga y, principalmente, en la dependencia de que la moneda de las apuestas caiga a favor. Talento por pulir, hambre, ambición. De eso no le faltará al Cáceres Patrimonio de la Humanidad de la temporada 2025-26, camino de la que será su segunda oportunidad para completar una misión: ascender a Primera FEB. Solo el tiempo dará la razón o no a la planificación de la plantilla, cruzando los dedos para que, en un año, no se escuche ningún ‘a la tercera va la vencida’.

