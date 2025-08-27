«En Extremadura nos tienen muy en cuenta. Con la Fundación Jóvenes y Deporte nos sentimos valorados y escuchados»

Ya hemos pasado la primera mitad del año, pero ustedes las atletas compiten o tienen la posibilidad de hacerlo durante todos los meses… máxime con un Mundial a tiro de piedra. ¿Cómo se planifican los picos de forma?

Nosotros hemos planificado toda esta temporada en el 2025 sobre la base del Mundial. Yo aposté a que me iban a seleccionar, como así ha sido, y he planificado todo dedicado a esta cita. Anteriormente, corrí el Campeonato de Europa, pero hice la elección de correr en 10K en base a ir a por el Mundial. Los picos de forma los manejan los entrenadores, pero hemos hecho un pequeño pico de forma para el Europeo, sobre todo, para ver si de esa manera mejoraba un poco en distancias más cortas, pensando mucho en el maratón, que es nuestro objetivo importante.

¿Cómo llega a la cita de Tokio el 14 de septiembre? ¿Qué objetivos se marca?

Pues por ahora la preparación está yendo muy bien, quedan tres semanas duras de entrenamiento, de concentración y está yendo bien. He hecho adaptaciones a calor y humedad, he hecho buenos entrenamientos, me encuentro en forma, así que ahora hay que rematar. En cuanto a los objetivos no los tengo muy definidos, al no haber corrido nunca un Campeonato de Maratón como tal, en el que tuviera que preocuparme de la posición. Soy consciente de que será complicado, porque vamos a tener condiciones muy duras de humedad, de calor, así que soy cauta, pero siempre con la mentalidad de luchar todo lo que pueda. Una maratón es muy larga y en la propia prueba tú más o menos te haces una idea de cómo vas y vas tomando decisiones, ver la progresión que vas llevando y actuar en consecuencia.

No ha sido un año cualquiera. Consiguió la plata en el Campeonato de España de 10k a escasos segundos del oro, y también ha podido participar en el Europeo de la misma distancia. ¿Qué balance hace de esas citas?

En el nacional conseguí la plata, pero tengo una 'espinita' por la marca de la prueba. Conseguí ser segunda a pocos segundos del oro, pero hice 32 minutos justos. Yo tenía muchas ganas de bajar de 32, estaba entrenando para ello y era algo que me motivaba mucho. Y en esa carrera, aun tirando toda la carrera y siendo competición, que los ritmos quizá no son tan rápidos, le di al palo e hice 32:00. Lo luché hasta el final con Carla Gallardo, que hizo récord de España y en ese pico de carrera hice la posición que me correspondió. En el Europeo no tuve las mejores sensaciones. Salí atrancada desde el principio. Aun así, valoro positivamente que, pese a ello, volví a ser otra vez la segunda de las españolas e hice top 20 al final. Estuve muy, muy, lejos de lo que hubiera hecho si me hubiera encontrado bien ese día y se me queda también esa 'espinita', pero considero que fue un resultado notable, así que estoy contenta.

Su crecimiento deportivo está siendo exponencial, y quizá el aficionado al atletismo ya sepa quién es Laura Luengo, pero ¿cuál es su vinculación con Extremadura y cómo fueron sus inicios en el deporte hasta llegar a competir en las pruebas de fondo?

Sí, yo nací en Pasarón de la Vera y con 6 años con mis padres, me vine a Madrid. En realidad, para mí es mi casa, están mi familia, mis abuelos, mis primos y siempre es el lugar al que yo quiero volver. Tanto yo como mis padres hemos tenido esa conexión con el pueblo. Nos gusta volver a Pasarón y yo me doy cuenta de que, cuando llego, nada más verlo, me cambia la mirada, me cambia el pensamiento. Para mí es un sitio para desconectar. Es tranquilo, con naturaleza... para mí, mi tierra es lo mejor. Es el sitio en el que yo reconecto con mi comunidad, con mi gente. Ahora, de hecho, cuando acabe esta preparación de Tokio, me iré para allá. También me gustan rincones como el Mirador del Cielo y me gusta mucho la isla de Plasencia para correr, que es un circuito bonito. En cuanto a mis inicios yo empecé en atletismo muy pequeña, cuando nos trasladamos a San Martín de Valdeiglesias, me apunté a atletismo allí para hacer amigos, al club de Martín Berlanas, que ahora es mi entrenador. Me divertía, iba un par de días a la semana y ya está, pero poco a poco, pues me fue enganchando y me gustaba trabajar por objetivos, trabajar por ellos, que es algo que me motiva mucho. Y nada, al final se convirtió en ahora mi trabajo y prácticamente mi día a día y toda mi vida.

¿Siente el apoyo de su tierra? ¿Se siente valorada?

Sí, muchísimo. Los deportistas lo sentimos y me sirve para seguir evolucionando en atletismo y la verdad que creo que también hay apoyo institucional. Hay bastante apoyo al deportista. A mí lo que me gusta mucho, es que se hagan reuniones con todos los deportistas patrocinados por la Fundación Jóvenes y Deporte y que nos tienen mucho en cuenta y realmente sí que nos sentimos valorados y escuchados.

Queda muy lejos, aunque sólo sean 3 años… ¿sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles tras quedarse a las puertas de París?

Queda lejos sí, pero estamos en ese camino y así queremos seguir, trabajando, compitiendo, sin muchas lesiones. Eso es muy positivo. Y es ver qué pasa y ver a por lo que vas. El camino hay que vivirlo de forma personal y con todos los demás: las experiencias que se tienen, las previsiones de que pueda competir y, si se consigue, bienvenido sea, pero hacerlo con dignidad y si puede ser al cien por cien. Ahora estoy feliz y me gustaría alargar esto hasta que yo quiera, que es realmente mi sueño, pero seguro, evidentemente, que los Juegos Olímpicos es el objetivo por el que estamos trabajando.