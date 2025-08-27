Ginés se suma al proyecto del Gévora para apuntalar la defensa

El Gévora ha hecho oficial la incorporación de Ginés, un refuerzo de experiencia para fortalecer su línea defensiva. Aunque su fichaje ya se intuía desde hace días, tras haber participado en varios encuentros con el conjunto pedáneo, la entidad lo confirmó este martes a través de sus redes sociales.

El central pacense, que se encontraba sin equipo desde que el Badajoz decidiera no renovar su contrato en junio, ha barajado distintas opciones durante el verano. Incluso llegó a entrenarse con la Selección de AFE mientras estudiaba propuestas de clubes dentro y fuera de Extremadura. Finalmente, se ha decantado por sumarse al proyecto que dirige Martín Fernández.

Su estreno con la camiseta verdinegra llegó el pasado 20 de agosto en un amistoso frente al Alburquerque. Solo unos días después, en las semifinales de la Copa Federación, Ginés repitió titularidad ya en un partido oficial, confirmando lo que parecía un secreto a voces: su fichaje estaba cerrado.

El defensa llega procedente del Badajoz, donde la temporada pasada disputó 20 partidos, 13 de ellos como titular, en los que firmó cinco goles. Pese a su aportación ofensiva, sus desconexiones en momentos clave, incluidas tres expulsiones, pesaron en la decisión del club blanquinegro de no prolongar su vínculo.

En sus primeras palabras como jugador del Gévora, el central mostró su motivación ante este nuevo reto. «Ilusión tremenda por volver a disfrutar de lo que más me gusta y en un club tan familiar. Vamos a por un gran año donde nosotros nos pondremos nuestros propios límites», compartió en sus redes sociales.

Con su incorporación, el Gévora suma un refuerzo de carácter y experiencia que pretende dar un salto de calidad a la zaga verdinegra de cara a una temporada cargada de retos.