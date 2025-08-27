Laura Luengo y David Barroso, preseleccionados para el Mundial de atletismo

Dos extremeños, Laura Luengo y David Barroso, están en la preselección de 56 atletas españoles que disputarán del 13 al 21 de septiembre el Mundial de Atletismo en Tokio, en el mismo recinto que hace cuatro años acogió unos Juegos Olímpicos marcados por la pandemia mundial del Covid. Había un tercer extremeño con opciones antes de que este miércoles el seleccionador español, José Peiró, nombrara a los atletas preseleccionados, aunque al final se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera el pacense David García Zurita, que no formará parte del equipo español para el 4x400.

Laura Luengo, de Pasarón de la Vera, disputará el maratón el domingo 14 de septiembre. La otra representante española en esta prueba es Fatima Azahaara. La extremeña consiguió su billete para este Mundial hace ya muchos meses, en el maratón de Valencia de 2024, donde cruzó la meta con un tiempo de 2 horas y 22:31 minutos.

Mucho más reciente es el logro del segedano David Barroso, que consiguió la marca para disputar los 800 metros en el Meeting de Friburgo. Barroso consiguió ahí la tercera mejor marca española del año y el seleccionador, José Peiró, tenía que elegir entre él y Pablo Sánchez Valladares, que le ganó el bronce en el Campeonato de España por una sola centésima. Finalmente ha optado por el extremeño, que acompañará en esta prueba a Mohamed Attaoui y Mariano García en esta prueba que se disputará entre el martes 16 (series), el jueves 18 (semifinales) y el sábado 20 (final).

Los campeones olímpicos en París 2024 Jordan Díaz, en triple salto, y María Pérez, en el relevo mixto de marcha, lideran a la selección española de atletismo formada por 56 deportistas (30 muleres y 26 hombras). Díaz, que regresó de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 con una lesión en la rodilla derecha, solo ha competido una vez este año. Fue en el Campeonato de España en Tarragona el 3 de agosto, que ganó con una marca de 17,16 metros. Por su parte, María Pérez, que hace dos años en Budapest 2023 logró dos oros en los 35 y 20 kilómetros marcha, aspira a repetir el doblete en Tokio en una temporada en la que ha contado sus cinco competiciones disputadas por victorias.

