El Mérida apura el mercado y sigue buscando a un extremo

A pocos días para que comience la competición y se cierre el mercado, la dirección deportiva del Mérida sigue trabajando para completar la plantilla con un extremo, según ha confirmado el máximo responsable de la parcela, Tiago Lenho, en el acto de presentación de Miguel Capitas, Juan Artola y Víctor Corral. Lenho también indicaba que «si no sale nada que de verdad aporte, tampoco nos trastoca mucho porque estamos muy contentos con lo que tenemos».

También habló sobre la última incorporación del equipo, el portugués Rodrigo Pereira, a quien describía como «un delantero centro que tiene calidad, pero va a tener que trabajar bastante para ocupar esa posición, porque tenemos otros jugadores que están haciendo muy buena pretemporada».

En el capítulo de presentaciones, Juan Artola es, seguramente, el que tiene mejor currículum de la plantilla pues, además de su experiencia en Segunda División, llega de ascender a dicha categoría con la Cultural Leonesa, por lo que estaría encantado «con repetir lo del año pasado» y para ello «estamos trabajando». Lo que le ha atraído del proyecto emeritense, «aparte de ver que hicieron un gran año, que estuvieron cerca de ponerle la guinda, también se sabe que es un proyecto muy importe.». Basándose en su experiencia en el grupo de equipos del norte, el delantero asegura que una de las claves es «saber adaptarse a los distintos terrenos de juego porque son muy variados y depende de la época del año que se visiten».

Por su parte, Víctor Corral reconocía que ha venido “con muchas ganas e ilusión”. El jugador cedido por el Ceuta eligió Mérida “porque tiene un proyecto muy bueno”. Desde que llegó“me trataron muy bien y me encuentro muy cómodo en la ciudad. Al míster le voy conociendo y estoy muy bien con él”.

El último turno fue el de Miguel Capitas, quien se autodefinió como un «mediocentro ofensivo, también puedo jugar por cualquiera de las dos bandas y estoy muy contento de estar aquí». Capi ha sido uno de los últimos en llegar, pero no duda en afirmar que está preparado «para estar a disposición de lo que quiera el míster el sábado». Como objetivo de la temporada entendía que «el equipo debe mirar a trabajar día a día y al partido a partido. Creo que hemos juntado un grupo humano de mucha calidad y eso nos va a dar mucho tanto en los buenos momentos como en los malos». Con respecto a comenzar la competición en el feudo emeritense reconocía que para él es «mejor empezar en casa, en el Romano que sabemos que la afición aprieta, yo lo he sufrido como visitante».

Mérida y Cacereño volverán a jugar en sábado la segunda jornada Ha tardado, pero la segunda jornada de Primera Federación ya tiene horarios y tanto Mérida como Cacereño volverán a jugar en sábado, al igual que este fin de semana en el estreno de la competición. Para el conjunto romano será su primera salida y el cuadro de Fran Beltrán visitará a unos de los cocos de la competición, el Tenerife. El encuentro en el Heliodoro Rodríguez López comenzará a las 21.30 horas. Antes, a las 16.00, jugará el Cacereño, que se medirá al Arenas. También jugarán fuera los verdes, que no pisarán el Príncipe Felipe hasta la cuarta jornada.

