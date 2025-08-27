Peral, jugador del Extremadura: "Queremos que el vestuario sea una familia y cimentar desde ahí los resultados"

El Extremadura presentó este miércoles a Alfon Peral como nuevo jugador de la plantilla para la temporada que está a punto de comenzar. El acto tuvo lugar en las instalaciones de Mercoguadiana, empresa que se incorpora como nuevo patrocinador del club y que acaba de abrir su nueva sede en Almendralejo. El defensa sevillano compareció junto a Pepe Reynolds, secretario del consejo de administración del Extremadura, y Pedro González, director general de Mercoguadiana.

Visiblemente ilusionado, Peral dio las gracias al Extremadura: "Estoy muy feliz de haber venido a este gran club. Estoy convencido de que va a ser un paso muy importante en mi carrera deportiva. Trataré de aportar mi granito de arena para lograr los objetivos del Extremadura este año”.

Repasó también sus orígenes, desde sus primeros pasos en su barrio de Sevilla hasta su paso por Castilleja, Xerez Deportivo y Jerez de Extremadura. Sobre el club azulgrana, afirmó que "el Extremadura es una pasada. La afición es increíble cómo nos apoya. Las instalaciones son una locura. El césped de la ciudad deportiva y del estadio son espectaculares”.

En cuanto a sus metas personales, dejó claro que su filosofía es la del trabajo y la constancia: “El reto personal es aprovechar los minutos que vaya consiguiendo. El equipo está a buen nivel y lo más importante es lo que Cisqui nos dijo al principio: lo ideal es formar una gran familia y cimentar desde esa base los objetivos”.

Un patrocinio con valores compartidos

Por su parte, Pepe Reynolds destacó la importancia de Mercoguadiana en este nuevo ciclo de patrocinio: “Para nosotros es un placer estar en el Agricentro de Mercoguadiana y que forme parte de nuestro club de patrocinadores. Somos un club que lleva con orgullo el nombre de nuestra comunidad y Mercoguadiana es una empresa cien por cien extremeña que atiende dos sectores clave en nuestra región como son la agricultura y la ganadería. Compartimos valores y compartimos Extremadura”.

Mientras, Pedro González, director general de Mercoguadiana, mostró la satisfacción de la empresa por esta alianza: “Agradecer al Extremadura que haya elegido nuestra sede para este acto de presentación. Estamos encantados con el patrocinio. Reunimos los valores que representa este proyecto y coincidimos en la defensa de la imagen de nuestra región a nivel regional y nacional”.