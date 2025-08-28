Cobos ya ganó hace 25 años en un Pontevedra-Cacereño (1-2)

¿Será un guiño a la historia? El dato está ahí: Julio Cobos empezó su periplo como técnico de forma inmejorable y, paradójicamente, ante el primer rival liguero del decano extremeño. Dio sus primeros pasos de la mejor manera como segundo entrenador en el Cacereño hace casi 25 años, con dos triunfos consecutivos. Como visitante y con el malogrado José Luis Montes como primer técnico, el decano extremeño ganó en Pontevedra (1-2). Fue, en concreto, el 14 de noviembre de 2010. Una semana antes, en el Príncipe Felipe había vencido en casa por 1-0 al Extremadura.

El CPC juega su primer partido en Primera Federación (la tercera categoría, como aquella Segunda B) este sábado en el estadio Pasarón, en un recinto que se le ha dado bien tradicionalmente. Con goles de David Rocha y Mauri, aquel encuentro de hace un cuarto de siglo en Galicia fue exitoso para los intereses verdes pese a la expulsión del central Mario Carrizosa al filo del descanso.

Montes, en el centro, con Cobos a la izquierda, en un entrenamiento del Cacereño en la 2010-2011. / RUFINO VIVAS

Por Manolo y Senso

El dúo Montes-Cobos, que había sustituido a la pareja Manolo Sánchez-Adolfo Senso, cesados por la directiva de Antonio Martínez Doblas con un balance de seis puntos en once jornadas, completó una espectacular recuperación esa liga 2010-2011.

Cobos acababa de finalizar su carrera como futbolista, que tuvo también cuatro años en el Cacereño. El de Valdehornillos disputó sus últimos encuentros en el Santa Amalia.

Montes habla con Cobos antes de un partido en el que el primero estaba sancionado. / José Manuel Rubio

¿Podrá repetir el Cacereño un resultado tan positivo? La solución, este sábado.

