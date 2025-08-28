El Gévora se impone con solvencia al Sanvicenteño y se lleva el Trofeo de Feria

La cuadragésimo tercera edición del Trofeo Feria de Gévora se quedó en la pedanía pacense. En un duelo disputado este miércoles en el Municipal pedáneo, el Gévora se midió al Sanvicenteño y acabó imponiéndose con una contundente goleada por 4-0, firmando así uno de sus últimos test de pretemporada antes del inicio liguero.

Durante la primera mitad, los hombres de Martín Fernández fueron claramente superiores a su rival y generaron varias ocasiones de peligro, aunque el 0-0 inicial no se movió en los primeros 45 minutos.

La igualdad se rompería apenas cinco minutos después de la reanudación, cuando Liberal abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área. Pasada la hora de partido, Álvaro Perera amplió la ventaja verdinegra con un tiro cruzado que superó al meta rival y ponía el 2-0.

El dominio del Gévora continuó y en el minuto 73 Fran Santos anotaba el tercer tanto del choque. Poco después, Momi dispuso de una oportunidad inmejorable desde el punto de penalti, pero falló la ejecución. Finalmente, sería Pichón quien cerrara la cuenta goleadora en la recta final del encuentro, sellando el 4-0 definitivo y certificando la victoria del Gévora.