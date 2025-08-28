Cacha, Rodrigo y Benny quieren triunfar en el Mérida

A la espera de que llegue el extremo que el Mérida está buscando antes del cierre del mercado, ya han sido presentados todos los fichajes del equipo emeritense de cara a la temporada que empieza. Los tres últimos han sido el portero Pablo Cacharrón, 'Cacha', el delantero Rodrigo Pereira y el centrocampista Benny Dibrani.

El cancerbero llega procedente del Lugo “encantado de estar aquí, con mucha ilusión y ganas por esta temporada que seguro que va a ser muy bonita”. Ha pasado toda la pretemporada en el club gallego en“una situación que no había vivido nunca, estuve entrenando con el equipo teniendo claro que la salida se iba a producir, con normalidad, naturalidad y paciencia, y al final ha surgido una oportunidad increíble como es esta del Mérida, por lo que no tuve mucho qué pensar”.

El primer contacto se produjo “hará unas dos semanas”, afirmaba Cacha, quien también reconocía que “en pretemporada solo disputé 45 minutos allí y 15 minutos aquí. Mi primer entrenamiento fue el lunes y me estoy intentando adaptar lo más rápido posible”.

Entendía que llega “con esa desventaja de no haber participado aquí durante la pretemporada con el equipo conociendo el modelo, cuerpo técnico y jugadores, pero esta semana ha ido todo muy fluido y me he adaptado bastante rápido”. A pesar de esta situación, “hoy en día, en la portería, cada vez hay menos titulares y suplentes, se ve en todas las categorías que ya hay muy pocos equipos con esa figura de titular y esa de suplente. Nuestro objetivo y nuestro deber es estar disponible, la decisión luego depende del cuerpo técnico”.

Al compañero con el que se va a disputar la titularidad, Adrián Csenterics, no le ahorraba ningún elogio: “es un chico diez y como portero es un porterazo, muy joven, con buena planta, rapidez y buena toma de decisión, tiene un potencial tremendo que me va a hacer a mí mejor, y yo tengo una experiencia de la categoría que le va a mejorar a él, es retroalimentarnos para el beneficio del equipo”.

Rodrigo Pereira, agradecido

Por su parte, Rodrigo Pereira se mostraba “muy feliz y agradecido por la oportunidad, desde que supe del interés del Mérida estuve muy contento y fue una decisión fácil. Con Tiago la comunicación fue más fácil, era un paso que quería dar en mi carrera, siento que voy a ser feliz aquí”. Aunque haya sido de los últimos en llegar, “físicamente estoy al mismo nivel que mis compañeros, llevo dos meses de pretemporada. Entreno desde el martes con el equipo y me siento muy bien”. Se autodefine como “un delantero fuerte dentro del área, que busca espacios para hacer gol. Me relaciono bien con mis compañeros y procuro ayudar al equipo también defensivamente”.

Benny, en inglés

El último en presentarse fue Benny Dibrani, a quien tuvo que hacerle de traductor el director deportivo Tiago Lenho, pues no sabe hablar en castellano y lo hizo en inglés, a pesar de lo cual, reconoció que no tiene problemas para comunicarse con sus compañeros y con el cuerpo técnico porque “hay mucho que saben hablan en inglés y yo estoy aprendiendo castellano”. Benny reconocía estar “muy feliz por estar aquí y con ganas de empezar”.

El jugador tuvo una lesión grave hace tres años, pero “he jugado después y no he tenido ningún problema”, según Lenho, el que no jugara la temporada pasada fue “por una mala gestión de su carrera, en el club en el que estaba no consiguieron la documentación, pero no tuvo nada que ver con la lesión”. Afirmaba el centrocampista que “está completamente superada y estoy perfecto a nivel físico y mental”. Explicó que fue “a través de mi agente que surge la posibilidad de venir a probar hace tres o cuatro semanas.Me ha encantado todo lo que he visto, creo que he estado bien en los partidos que he participado y estoy muy contento porque han decidido quedarse conmigo”.

Se describe como un jugador “muy técnico y fuerte físicamente. Abarco bastante espacio y me gusta tener el balón”. Las posiciones en las que mejor se desenvuelve son “de ocho o de diez”. Reconocía diferencias con el fútbol alemán porque “aquel es más físico y de transiciones y aquí es un fútbol más de posesión, más técnico y táctico, pero me he adaptado muy bien”.

