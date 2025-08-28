Miriam Casillas, sin límites en el Europeo de Estambul

Miriam Casillas encara este sábado uno de los grandes retos de su temporada con la disputa del Campeonato de Europa de triatlón en Estambul, donde ejercerá de líder de la Selección Española. La pacense llega en un gran momento y asegura que no se marca techo en una cita en la que medirá fuerzas con parte de la élite continental.

La olímpica del Triatlón Ferrol afronta la prueba con la confianza que le otorga su reciente quinto puesto en la Supertri de Chicago, donde ofreció un gran rendimiento en natación, ciclismo y carrera. En esta ocasión deberá enfrentarse a la distancia olímpica, con un recorrido especialmente exigente en bicicleta compuesto por 572 metros de desnivel acumulado que exigirán al máximo a las competidoras.

Casillas se presenta al Europeo como la número 40 del ranking mundial y la 30 del europeo, avales que la sitúan entre las corredoras más destacadas de la salida. Entre sus principales rivales figuran las italianas Bianca Seregni, sexta del mundo, y Alice Betto, decimocuarta, que parten como grandes aspirantes al podio.

La prueba femenina dará comienzo este sábado a las 12.00 en horario peninsular. Con la cita de Estambul, Miriam Casillas buscará confirmar las buenas sensaciones mostradas en las últimas semanas y afianzarse entre las mejores especialistas del continente.