Fútbol
El Rayo arrolla al Neman Grodno y se clasifica para una fase final europea 24 años después
EFE
El Rayo Vallecano, con un doblete de Álvaro García y otros dos goles más de Sergio Camello y Jorge de Frutos, goleó este jueves 4-0 al Neman Grodno bielorruso en la vuelta de la eliminatoria previa de acceso a la Liga Conferencia y logró el pase a la fase de grupos.
El equipo madrileño llegó a este partido con ventaja tras ganar 0-1 en la ida.
- Los estudiantes ponen de moda la cacereña Gómez Becerra
- Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
- Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
- La cueva con lagos cristalinos, paredes brillantes y bóvedas excéntricas está a un paso de Extremadura
- Cara y cruz de los negocios en Cáceres: cierra Superdroma y el segundo Santagloria, a un paso
- La familia del fallecido en Aldea Moret de Cáceres pide respeto y le recuerda como 'un gran hombre
- Fallece un hombre tras resbalar en el canal de la Isla de Plasencia
- Estos son los nombres de bebés más elegidos en Extremadura en 2025