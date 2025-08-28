Set y partido para el Badajoz en Puebla

El Badajoz cerró su penúltima cita de pretemporada con una contundente goleada. El equipo que dirige Juan Marrero visitó a la EF Puebla de la Calzada en su estadio y logró alejar los problemas relacionados con la falta de gol tras imponerse con un sólido 0-6.

La contienda comenzó muy igualada por parte de ambos equipos. Aunque Barrena y Pavón se mostraron muy incisivos desde los costados durante el primer tramo del partido, el Badajoz no lograba trasladar peligro real a la meta poblanchina.

Iba a ser la Puebla el primer equipo en amenazar con romper la igualdad inicial. Alonso Pérez tuvo que emplearse a fondo para detener un lanzamiento que se quedaba muy cerca de convertirse en el primer gol del partido pasada la media hora inicial.

Justo antes del descanso, el Badajoz iba a adelantarse. Bermúdez convertía con su zurda una falta desde el perfil diestro que entraba en la meta de la Puebla tras tocar en la barrera y cambiar ligeramente la trayectoria del esférico. Gracias a este tanto, el conjunto blanquinegro se marchaba con ventaja a vestuarios.

Minutos de calidad para la cantera en la segunda parte

La segunda mitad iba a comenzar del mismo modo que acabó la primera. En la primera acción de peligro favorable al Badajoz, Álvaro Barrena se estrenaba como goleador blanquinegro y hacía el 0-2.

Antes de llegar a la hora de partido, Marrero revolucionaba su once y completaba siete cambios de una vez, introduciendo al campo a todos los chicos de la cantera disponibles en el banquillo.

El tercer gol del choque iba a llegar de las botas de David Calles. El lateral diestro pacense anotaba un soberbio gol tras golpear el cuero desde fuera del área y ponía el 0-3 en el luminoso cuando faltaba menos de media hora para acabar el partido.

Raúl Tamudo, uno de los jugadores de la cantera a los que Marrero había dado entrada, hacía el cuarto gol del partido en el minuto 64. El atacante pisaba el área y golpeaba con la zurda un disparo cruzado que se colaba con la ayuda del portero de la Puebla.

Menos de un minuto después iba a llegar el quinto tanto, tras un autogol de un zaguero poblanchino que introdujo en su propia portería un córner botado por Álex Galán. El sexto y último gol del encuentro iba a ser obra de Jairo Bas, que ponía punto final a la goleada blanquinegra en Puebla de la Calzada con un gran tanto.

Con la mochila cargada de goles, el Badajoz afronta este sábado el que será su último compromiso de pretemporada antes del debut liguero. Los blanquinegros se desplazarán hasta Villafranca de los Barros para disputar el Trofeo Virgen Coronada, en el que se medirán a la SP Villafranca y al Extremadura en un triangular.