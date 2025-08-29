El Cacereño Femenino, a transmitir credibilidad en su puesta de largo

El Cacereño Femenino disputa este sábado (19.00 horas, Pinilla) el último test de pretemporada. Será ante el Real Madrid B en el contexto del I Torneo Cáceres Ciudad Europea del Deporte, que intentará sumar de cara a la elección definitiva de la candidatura de la ciudad extremeña, además del propio espectáculo futbolístico en sí del club que es la actual referencia del fútbol femenino de la región.

A una semana vista del inicio liguero, que será en Lleida ante el AEM el día 7 a partir de las 12.30 horas, las de Ernesto Sánchez probarán hasta qué nivel está engrasada su máquina.

De la misma categoría

Será ante un filial que comparte categoría, la Primera Federación, con las verdes. Las expectativas para esta temporada vuelven a estar a buen nivel, para intentar estar arriba, aunque siempre se parta de la prioridad de asegurar la permanencia antes de pensar en cualquier otro objetivo.

Con una plantilla muy renovada, el Cacereño Femenino volverá a ser muy reconocible. El entrenador ya ha apuntado en varias ocasiones que está muy satisfecho por el trabajo realizado por sus futbolistas este verano. Y así puede comprobarse este sábado.

Antecedente goleador

El último test significó una goleada en Villanueva de la Serena en un encuentro en el que se notó extraordinariamente la diferencia de dos categorías. El 0-13 habla perfectamente de esa brecha entre ambos.

Mientras, el partido de Copa de la Reina ante el Sport Extremadura será el día 10 en El Vivero de Badajoz a partir de las 19.30.