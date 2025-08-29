El Cacereño quiere ser fuerte desde el inicio

Justamente diez temporadas después de aquella fatídica campaña con final dramático en forma de descenso en Linares, el Cacereño vuelve a la tercera categoría del fútbol español, entonces llamada Segunda B, ahora Primera Federación, con una extraordinaria motivación. Lo hace este sábado en el Municipal de Pasarón ante el Pontevedra (17.00) con la idea de empezar la nueva era puntuando y con su afición creyendo en un proyecto reinventado en relación a épocas anteriores, además de haber generado una masa de fieles impensable hace muy poco. Ya se rozan los 4.100 abonados.

La competición se pone en marcha para el decano extremeño con las mejores expectativas, solamente nubladas por la grave lesión del polivalente Juan Marchena, para el que se busca sustituto. Julio Cobos, que sabe lo que es ganar en el estadio gallego, advierte de la dificultad de la empresa, pero al mismo tiempo cree en que puede lograrlo. Además de Marchena, no estarán Sanvi y Javi Barrio, que no viajaron en una ‘Dragoneta’ que partió este viernes a las 12.27 horas del Príncipe Felipe. Ambos han pasado por diferentes problemas físicos durante una pretemporada saldada con un muy buen balance, con seis victorias, dos empates y una sola derrota, en los 45 minutos ante el Recreativo en el Trofeo Colombino (2-0).

Cobos y Bordallo, antes de montarse en el autobús. / José María Ortiz

“Las pretemporadas se hacen muy largas; son eternas, y al final a los que competimos lo que nos gusta es que, además de un partido de fútbol, haya algo más en juego. Tenemos suerte de participar en una competición nueva, con lo cual estamos muy ilusionados y con ganas de que empiece”, dice el técnico verde.

Hace 15 años

«Vine de segundo con José Luis Montes y no pudo ser mejor comienzo; jugamos contra un Pontevedra en el que jugaba Santi Amaro y el recuerdo es muy bueno; fuimos capaces de ganar, llegamos a ese equipo porque la situación del Cacereño no era buena”, recuerda Cobos, quien con el técnico gallego el CPC remontó desde zona de descenso hasta terminar “haciendo números de quintos; se salvó la categoría, que es lo que se pedía en esos seis meses, que fueron muy buenos».

El entrenador de Valdehornillos, que enfatizó sobre las «muchas ganas» que tienen él y sus futbolistas del inicio de una liga, “muy desconocida para casi todos, ya que solamente hemos fichado a tres que vienen de Primera Federación porque el resto nos lo habían ‘pisado’», lamentó la confirmación de la baja de larga duración de Marchena, a quien el director deportivo, Francis Bordallo, busca sustituto. Tiene de plazo hasta las 23.59 de este lunes 1 de septiembre. «Es un jugador muy polivalente que nos daba esa necesidad en determinados puestos como es el de central, pero esto es el fútbol. Al final hay que rehacerse».

Fortaleza

«La rotura de Marchena ha sido, según palabras del técnico, «un palo muy duro porque ha sido en el último partido de pretemporada, finalizando, y encima ha sido en su casa al salir él del Betis, estaban sus padres… es un chico que se hace querer y que había caído muy bien en el vestuario. Estamos con él, animándolo todo lo que podemos, incluso cuando yo hablo con él me anima más a mí que yo a él». Cobos expresaba así su sentimiento en torno a lo ocurrido con el futbolista andaluz.

Del rival, aseguró que el Pontevedra «será un rival parecido a nosotros, que ha firmado seis jugadores de la categoría. Las aspiraciones son también las de salvar la categoría y que tiene joven con mucha hambre, con jugadores de su tierra y que va a competir. Este año ha ascendido rápidamente y serán muy difíciles».

Mientras tanto, los trabajos para la instalación del césped del Príncipe Felipe continúan. En los próximos días se espera una aceleración del proceso para intentar que esté en la tercera jornada ante el Arenteiro.

El terreno del Príncipe Felipe, este viernes. / José María Ortiz

Alineaciones probables PONTEVEDRA: Marqueta, Víctor Eimil, Expósito, Miki Bosch, Montoro, Alain Ribeiro, Vidorreta, Álex González, Hervías, Yelko Pino y Dani Selma. CACEREÑO: Iván Martínez, Emi, Martínez, Adri Crespo, Joserra, Deco, Rementería, Ajenjo, Iván Fernández, Berlanga y Diego Gómez. ÁRBITRO:Francisco García Riesgo (Comité Asturiano). ESTADIO:Pasarón. HORA:17.00.

