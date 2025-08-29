El Mérida busca su primera alegría

Vuelve la competición en Primera Federación y en el caso del Mérida lo hace en casa recibiendo este sábado al Barakaldo a partir de las 19.30 horas. La primera intención para los emeritenses es que el Romano José Fouto vuelva a ser el fortín que ya fue la temporada pasada y en el que se asentó la clasificación para los playoffs de ascenso. En este sentido, el propio Fran Beltrán reconocía en su primera comparecencia previa a una jornada de liga que “creo que aquí se respira fútbol en la ciudad. Creo que la gente quiera su Mérida. Creo que la gente está deseando comenzar, hay muchas caras nuevas, es un grupo nuevo y estoy convencido de que la afición aquí va a apretar, va a rugir y nos va a ayudar. Esto es una Liga en la que hay mucha igualdad, con lo cual el factor campo y el factor ambiental da muchos puntos, como pasó el año pasado”.

El nuevo entrenador del Mérida se mostraba convencido de que su equipo “llega preparado y espero lo que llevamos mostrando toda la pretemporada: intentar que sea con mucho acierto, que sean agresivos, que sean valientes, que tengan personalidad, que vayan a por el partido y esa va a ser la idea en la jornada uno y en toda la liga”.

Pretemporada ópitima

Haciendo un resumen de lo que ha sido para él la pretemporada, teniendo en cuenta que aparecieron dudas en la afición con resultados ante equipos de inferior categoría y se ha terminado ganando y goleando a rivales del mismo grupo, Fran Beltrán explicaba que “he visto al equipo muy parecido cuando empatábamos contra Santa Amalia, que cuando ganábamos al Betis Deportivo o goleamos a Unionistas, es decir, en pretemporada,competir sí, pero los resultados no son nada trascendentes. Es una plantilla con muchísimo jugador nuevo, en la que solo repiten cinco jugadores, de los cuales,Doncel ha tenido participación a cuentagotas porque ha tenido molestias que ha arrastrado de la temporada pasada, y Pipe y Luis llegaron lesionados, con lo cual, le dábamos prioridad a otra serie de cosas y también en la competición pegaremos alguna cantada, seguro”.

Lo importante para él es que “nosotros tenemos una idea muy clara. Yo tengo mucha confianza en los jugadores que tengo, creo que son muy buenos jugadores. Creo que podemos hacer muy buenos partidos y que vamos a hacer buen fútbol, pero luego,la competición, evidentemente, te va diciendo la dirección que debes de tomar”. Entendía que las cosas a matizar “a mí no me lo cambia un resultado. Las pretemporadas son para otra cosa, son para llegar lo más preparados posible a la competición ycreo que mi equipo llega a preparado. Vamos a verlo mañana”.

Problemas atrás

Para confeccionar el primer once donde más problemas ha encontrado ha sido en la línea defensiva, pues Javi Domínguez no está disponible por sanción y tanto Luis Pareja como Pipe, aunque no están descartados, han arrastrados problemas físicos durante toda la pretemporada, de hecho Pareja no ha llegado a disputar ningún minuto y Pipe solamente media hora, a pesar de lo cual, el capitán podría salir de la partida en el lateral derecho. Según el preparador “está bien, le hemos cuidado bastante con el objetivo de que de que recuperara las sensaciones y llegara en condiciones y vamos a seguir ahora que empieza la liga con esa política. Sabemos que esto es muy largo y cuandoPipe juegue va a ser porque entendemos que está al cien por cien”.

Añadía que “la única baja seguro es Javi porque no podemos contar con él. Luego, evidentemente, Luis arrastra una lesión que no le ha permitido participar durante la pretemporada, pero ya ha entrenado con total normalidad las últimas dos semanas y vamos a ver qué pasa de cara a mañana. En cuanto a Pipe, un poco un poco lo mismo, la misma situación que Luis, pero con un tiempo de ventaja. Es decir, Pipe ya ha participado y mañana puede participar seguro, lo que no sabemos es si de inicio o en la segunda parte”.

Más allá de si el elegido para el lateral diestro es Pipe o Jacobo Martí, “en este tipo de lesiones hasta última hora no lo vamos a saber con certeza”, la cuestión de disponer una línea de cuatro o de cinco atrás, va a ser un asunto que ya avisaba el preparador que “os vais a aburrir, porque al final nosotros ajustamos mucho el sistema a cómo queremos presionar. Si estamos en bloque alto o en bloque medio, con lo cual ahí va a haber cierta alternancia. Evidentemente la baja de Javi nos condiciona, pero también tenemos laterales que pueden hacer ese perfil de cerrar e iniciar más bajos. Tenemos extremos que tienen la capacidad también de hacer de carrileros, con lo cual creo que en ese sentido seremos imprevisibles para los rivales”.

Competencia en la meta

Uno de los puestos con mayor competencia es en la portería. Teniendo en cuenta que Cacha solo lleva una semana en el equipo, “no tengo ninguna duda de cara a mañana. Luego, creo que tenemos dos porteros con un perfil distinto a todos los niveles en cuanto a características de juego, a bagaje y experiencia. Es decir, son dos porteros muy distintos que nos puede permitir también que la competencia interna sea muy buena. Además, tenemos ahí la Copa del Rey este año, con lo cual hay una serie de elementos que hace que vaya a haber una competencia seguro que sana, en la que no podemos asegurar que el portero de la jornada uno vaya a ser el portero de la jornada 20 o vaya a ser el portero de la jornada 30, pero de cara a mañana lo tengo claro”.

Al igual que el resto del once titular: “ayer –por el jueves- tenía un par de dudas, pero ya no las tengo”. Dos de los jugadores llamados a ser importantes en la campaña, son Doncel y Raúl Beneit, que se han mantenido de la temporada pasada: “como entrenador uno es muy afortunado de tenerlos, porque Doncel creo que como extremo derecho es de los mejores regateadores de la categoría. Tiene una capacidad de desborde espectacular. Tiene ese fuera-dentro para acabar con su pie izquierdo. Entrelíneas hace mucho daño, con lo cual puede jugar de diez o de siete que se meta hacia dentro y luego tenemos jugadores con recorrido como Pipe o Jaco”.

Tampoco ahorro elogios sobre Beneit, destacando que “el año pasado jugó hasta de carrilero y jugó bien. Es decir, es un jugador muy polivalente. Yo creo que tiene que ganar mucho peso específico y tiene que ser todavía más importante de lo que fue el año pasado, porque tiene la capacidad, porque tiene el nivel, porque es uno de nuestros capitanes. Es un jugador que ahora mismo podría estar en otro lado, cobrando más dinero y ha decidido seguir en el Mérida porque es el Mérida. Yo le veo en la mediapunta, esa es su posición original, pero evidentemente yo como entrenador me tengo que aprovechar de él y puede jugar en distintos lugares”.

El rival

Enfrente estará un Barakaldo que “los conocía ya, ellos ascendieron el mismo año que yo con el Marbella a Primera Federación. El míster es un buen entrenador, el equipo tiene las ideas muy claras”. Lo describe como “un equipo con tintes de juegos del norte, en el sentido de que tiene capacidad de ser directo y tiene mucha capacidad por fuera para después cargar mucho el área. Es un equipo que defiende bien y que es agresivo en la presión. Noes un equipo que te espera y luego que además tiene jugadores como el Huidobro o como Íñigo, con talento en tres cuartos”. El equipo de Imanol de la Sota consiguió la salvación de manera holgada el ejercicio pasado y tiene como objetivo repetir una temporada tranquila sin dejar de mirar hacia arriba. También ha sufrido una revolución en el plantel con hasta trece fichajes. Ha disputado ocho encuentros en pretemporada con cuatro derrotas, dos empates y dos victorias, la última la semana pasada por dos a cero ante un rival del grupo como el Real Avilés Industrial.

La principal novedad de la competición en esta temporada es la llegada del FVS (Football Video Support) que permite a los entrenadores solicitar dos revisiones de jugadas por partido, limitadas a goles, penaltis, tarjetas rojas directas y confusión de identidad. El árbitro verifica la acción en un monitor junto al campo, y si se confirma un error, el equipo mantiene sus peticiones; de lo contrario, pierde una. Ante esta nueva herramienta, el entrenador emeritense indicaba que “seguro que hay alguna interrupción de más y habrá algún momento en el que consideraremos que se está siendo injusto con nuestro equipo”.

MÉRIDA: Adrián, Pipe, Gaizka Martínez, Javi Lancho, Vergés, Miki Muñoz, Martín Solar, Carlos Doncel, Raúl Beneit, Chiqui y Álvaro García. BARAKALDO: Gaizka Campos, Deje, Arana, Unai Dufur, Albizua, Sann Bartolomé, Ekáirz Molina, Íñigo Muñoz, Éric Pérez, Huidobro y Aitor Galarza. ÁRBITRO: Francisco Javier Expósito Jaramillo. Andaluz. ESTADIO: Romano José Fouto. HORA: 19.30 horas.

