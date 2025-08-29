San José y Granja se juegan la Supercopa extremeña

Nada mejor para ponerse en marcha que decidir un título. El fútbol sala extremeño arranca la temporada 25-26 con la final de la Supercopa que, en su décima edición, enfrentará este domingo al AD Granja y al CD Colegio San José. El partido se jugará a partir de las doce del mediodía en el pabellón Extremadura de Almendralejo. A esta final llega el equipo de Granja de Torrehermosa como campeón el año pasado de la fase regular de la liga del grupo 26º de Tercera División (en el playoff posterior el Jerez terminaría logrando el ascenso a Segunda B); por su parte el de Cáceres lo hace como campeón de la última edición de la Copa de Extremadura. El San José superó el pasado marzo al Grupo López Bolaños (en la tanda de penaltis, tras el 4-4 del tiempo reglamentario).

Final inédita

Final inédita, en la que por un lado se estrena el Granja en busca de su primer título copero y a la que por otro llega el San José optando a su segundo entorchado; fue campeón de la VI edición en el año 2020 derrotando 2-1 al Jerez en el pabellón La Granadilla de Badajoz.

En el historial de la Supercopa masculina de Extremadura de fútbol sala aparece el Navalmoral FS con tres títulos (2015,2018 y 2023), Sporting Cerro de Reyes con dos (2016 y 2017) y con uno Madroñera (2019), San José (2020), Cáceres Universidad (2022 )y Grupo López Bolaños (2024); no se celebró en el 2021.En la final del año pasado, jugada en Mérida, el López Bolaños de Fuente del Maestre venció 2-0 al GV Energía Badajoz.

El partido de este domingo tendrá entrada gratuita al pabellón almendralejense y además será retransmitido en directo por el canal de youtube de la Federación Extremeña de Fútbol. El arbitraje correrá a cargo de Oscar Monroy Rodríguez y Jorge Gómez Zambrano, con Laura Corbacho Vera como auxiliar de mesa.

Colegio San José y Granja buscarán el título de Supercopa para sus vitrinas. Pero además encontrarán una buena piedra de toque en su preparación para la nueva temporada en Tercera División, en la que ambos jugarán en el grupo extremeño formando parte de los clubes, en principio, favoritos a disputar las primeras posiciones.

A la espera del inicio liguero

La liga en Tercera de fútbol sala comienza el 13 de septiembre; fecha en la que también iniciarán su andadura en Segunda B el Grupo López Bolaños y el Jerez; una semana después lo hará el San José en Segunda División femenina (torneo al que ha renunciado el Sporting Garrovilla disconforme con el reparto de rivales que obliga a larguísimos desplazamientos); finalmente para el 11 de octubre está fijado el estreno liguero del Cáceres Universidad, que será el único representante extremeño esta temporada en División de Honor de Juveniles. Además el San José femenino se enfrentará al Rivas, el 13 o 14 de septiembre, en la primera ronda de la Copa de la Reina.