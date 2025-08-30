El Cacereño Femenino igual con el Madrid B en su último ensayo

No defraudó la primera edición del Torneo Cáceres Ciudad del Deporte, que se adjudicó el Real Madrid B después de ganar en la tanda de penaltis (5-6) al Cacereño Femenino. El encuentro, muy entretenido y con el nivel que se espera de dos equipos que están a una semana de iniciar la competición oficial, acabó en empate 2-2. Noko y Nerea hicieron los tantos del conjunto verde mientras que Iris marcó por partida doble en el cuadro madridista.

De inicio Ernesto Sánchez puso sobre el verde de los campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres a Delia, Victoria Arévalo, Noko, Bella, Sara Pérez, Carmen Acedo Yui Fututa, Sara Rubio, Midora, Yorládiz y Carrillo. Tras el descanso también jugaron Marina, Aya, Nerea, Ida, Lezcano, Tsubaki y la guardameta Inés. Tati, Leivis y Cora fueron las únicas que se quedaron sin jugar.

Compitió bien el Cacereño Femenino, que el próximo domingo iniciará la competición en Primera Federación Femenina visitando al Aem de Lleida en un curso que arrancará con el listón muy alto tras su gran desempeño en la temporada anterior, donde alcanzó los cuartos de final en la Copa de la Reina y llegó hasta la final por el ascenso a Liga F.

En Pinilla, donde en la segunda jornada de liga (13 o 14 de septiembre) el Cacereño recibirá al Valencia, el equipo que entrena Ernesto Sánchez salió fuerte y apenas se habían jugado cuatro minutos cuando estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Yui Fukuta que se marchó alto. Que no falló casi a continuación, en el 9, fue Iris para adelantar al Madrid.

Tocaba remar contracorriente, pero no se amilanó el CPC, que en una acción a balón parado, en un córner, encontró el empate cuando Noko remató sin oposición un córner que había sacado la japonesa Yui. Volver a empezar.

Volvió a rondar la portería rival el Cacereño, pero el guion del principio se repitió y quien marcó, a unos minutos del descanso, fue el Madrid, que se iba por delante a los vestuarios (1-2).

El ritmo bajó algo en la segunda parte, pero no las ganas del Cacereño por conseguir el empate. Lo logró Nerea en un lanzamiento de falta en el minuto 84 y en la recta final a punto estuvo el CPC de volver a marcar, pero no lo logró y esta primera edición del torneo se decidió en los penaltis a favor del Madrid B.

