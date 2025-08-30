Al Cacereño le vuelan dos puntos en el 98

1 - PONTEVEDRA: Marqueta; Garay (Víctor Eimil, min. 46), Miki Bosch, Montoro, Adri Expósito (Luisao, min. 60); Yelko Pino, Ander Vidorreta (Nico Conesa, min. 82); Brais Abelenda, Alain Ribeiro, Álex González; y Dani Selma. 1 - CACEREÑO: Diego Nieves; Emi Hernández, Iván Martínez, Crespo, Joserra; Deco (Rementería, min. 62), Javi Ajenjo (Osama, min. 79); Iván Fernández (Sanchidrián, min. 46), Carlos González, Berlanga (Raúl Sánchís, min. 62); y Diego Gómez (César Gómez, min. 62). GOLES: 0-1:minuto 8, Carlos González. 1-1: minuto 98, Marqueta. ÁRBITRO: Francisco García Riesgo, del colegio asturiano. Amonestó a los locales Víctor Eimil, Dani Selma y Álex González; y a los visitantes Joserra, Sanchidrián, Berlanga y Javi Ajenjo. INDICENDIAS: Estadio Pasarón. Unos 3.500 espectadores

De la forma más esperpéntica posible se le escapó al Cacereño el que hubiese sido un sensacional estreno en la Primera Federación. A los verdes les impidió sumar una victoria un tanto del meta del Pontevedra (1-1), Marqueta, que subió a rematar la que presumiblemente iba a ser la última jugada del encuentro en el minuto 98. Hasta ese momento, y desde el 8 de juego, ganaba el equipo extremeño gracias a un tanto de Carlos González. Pero demasiado timorato, sobre todo en el segundo tiempo, el conjunto de Julio Cobos se encerró atrás para acabar pagando la novatada en el estreno en esta tercera categoría del fútbol nacional.

Un madrugador tanto de Carlos González no fue suficiente para que el Cacereño sumara su primera victoria de la temporada en el debut de los verdes. Los gallegos incluso fallaron un penalti, o más bien lo detuvo Diego Nieves, en el tramo final de un intenso enfrentamiento. Los de Cobos se conformaron con la mínima renta y acabaron pagándolo muy caro.

El VAR, este VAR ‘barato’ de Primera Federación, tuvo mucho protagonismo en el encuentro, pues intervino tanto en la acción del gol del Cacereño como en el penalti en contra que le pitaron a los verdes y detuvo su guardameta. Los entrenadores de ambos equipos lo pidieron en alguna ocasión más, aunque ya sin tanta importancia.

Los primeros minutos de partido se pudo ver a un Pontevedra que quiso el balón y buscó la portería rival, mientras que los cacereños apostaron por un juego algo más conservador y muy bien replegados. Sin embargo, el primero en estrenar el marcador fue el Cacereño. En su primera llegada clara al área de Marqueta consiguió el 0-1. Una gran acción de Carlos González, que se metió dentro del área, acabó con una perfecta definición con un tiro cruzado al palo largo ante el meta grana.

No tardó en responder el equipo de Rubén Domínguez. Al cuarto de hora, un disparo de Alain Ribeiro puso a prueba los reflejos de Diego Nieves, el meta elegido por Cobos. El Cacereño estuvo muy cerca de conseguir ampliar las distancias, cuando en el minuto 11, de nuevo Carlos González recibió un pase filtrado de Deco que, dentro del área, encontró la gran respuesta de Marqueta. Y es que a los locales, el gol les afectó mucho y fue su rival el que dominó el juego.

Seguridad bajo palos

En el minuto 21, Álex González probó fortuna con un duro disparo desde la frontal del área que Diego Nieves, muy atento, atrapó con seguridad. A la media hora de juego, los gallegos controlaban la posesión de balón, pero apenas generaban ocasiones. El Cacereño defendía su ventaja sin excesivos problemas.

A medida que se fue acercando el final de la primera parte, el Pontevedra intensificó su ataque en busca del empate. Sin embargo, continuaba sin ofrecer buenas prestaciones cerca del área verde. Ya en el tiempo añadido, los granates pidieron revisión de VAR después que chocasen Garay y Deco con la cabeza dentro del área. No hubo penalti finalmente, aunque Garay tuvo que ser substituido por conmoción y Deco siguió jugando con un aparatoso vendaje. El marcador no cambió pese a los intentos locales, y ambos equipos se fueron al vestuario con el 0-1 para los cacereños.

El segundo tiempo

Tras el paso por los vestuarios, el equipo de Rubén Domínguez puso una marcha más. Julio Cobos apostó por mover el banquillo para dar aire fresco a su equipo -de una tacada hizo un triple cambio en el 62- A pesar de ello, los pontevedreses se adueñaron del partido entrando por las bandas y haciendo trabajar la defensa extremeña. Pero le siguió faltando el último pase para convertir ese dominio en el tanto del empate.

En el minuto 74 llegó la segunda jugada polémica de la tarde con un penalti a favor del Pontevedra tras un saque de esquina que su rival pidió revisión de VAR. El árbitro asturiano mantuvo su decisión. Dani Selma fue el encargado de lanzar la pena máxima, pero detuvo Diego Nieves al adivinar la intención del jugador local. El portero se estaba convirtiendo en uno de los grandes protagonistas del Cacereño.

Los nervios afloraron en el Pontevedra a medida que se fue acercando el final. El error en el penalti frenó el ritmo de los locales, que fueron incapaces de batir al portero visitante. Mientras, el Cacereño se defendía con autoridad y solidez.

Ya en los últimos instantes, el Cacereño reclamó la visita al VAR del árbitro por un posible codazo de Dani Selma, pero el árbitro no apreció nada en la acción. En el minuto 93, un remate de cabeza de Conesa salió lamiendo el palo de la portería de Nieves. La respuesta gallega fue un cabezazo de Alain Ribeiro, que se marchó a centímetros de la meta visitante. El Cacereño estaba pidiendo la hora ante la enorme presión de su rival.

Y en la última jugada del partido llegó el tanto del empate del Pontevedra en un remate de cabeza del portero Marqueta. El guardameta se había unido al ataque para un saque de falta lateral que apuntaba a última acción del encuentro. Poco después, el colegiado pitó el final. Insatisfacción total en la expedición verde a pesar del punto sumado.

