El Atlético también tropieza en Mendizorroza y sigue sin conocer la victoria

El Atlético de Madrid volvió a tropezar y no pasó del empate (1-1) en Vitoria ante un Alavés bien plantado, que logró empatar desde el punto de penalti después de que Giuliano Simeone adelantara a los colchoneros a los siete minutos.

A los 14 empató Carlos Vicente después de un falta dentro del área de Alexander Sorloth sobre Nahuel Tenaglia y el marcador no se movió desde entonces a pesar de que los rojiblancos acabaron con muchas prisas y numerosos balones al área, con el Alavés hundido y con varios problemas físicos en sus jugadores.