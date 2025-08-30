Moralo y Cabeza del Buey, duelo por el título extremeño de Copa Federación

Pocos equipos tienen la oportunidad de jugar una final. Por eso Moralo y Cabeza del Buey afrontan este domingo con orgullo el partido decisivo en la fase regional de la Copa Federación (20.00, Campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres). Ambos llegan con la ilusión de llevar a sus vitrinas un trofeo y además la clasificación para la fase nacional de este torneo copero. El Cabeza del Buey prolonga así las buenas noticias para sus aficionados, después de lograr el ascenso a Tercera Federación, por primera vez en su historia, superando a La Estrella en la Ronda de Campeones tras haber sido el primer clasificado del grupo III de Primera División Extremeña. Curiosamente el Moralo se va a medir en esta edición de la Copa Federación a los tres equipos que han subido a Tercera desde la antigua Preferente: Montehermoso, Gévora y Cabeza del Buey. Los de Navalmoral quieren arrancar la nueva temporada con un título que haga crecer de nuevo la ilusión entre su hinchada.

El Cabeza del Buey ha alcanzado esta final tras resultar exento en la primera ronda y derrotar en semifinales 3-0 al Santa Amalia (goles de Duvan 2 y Mina). Por su parte, el Moralo eliminó al Montehermoso en la tanda de penaltis, en un partido sin goles en los 90 minutos, y el pasado domingo derroto 1-0 al Gévora (gol de Omar).

Además de los enfrentamientos oficiales en esta Copa, la trayectoria de los dos finalistas esta pretemporada ha arrojado estos resultados: el Cabeza del Buey venció 3-1 al Monterrubio, 1-4 al Peñarroya Pueblonuevo, 0-1 al Campanario, empató 1-1 contra el Castuera, perdió 2-0 con el Hernán Cortés y volvió a derrotar al Monterrubio, esta vez 0-5 . Por su parte, el Moralo derrotó 2-0 al Coria, perdió 0-1 contra el Talavera y contra el Unión Adarve y en partidos de cuarenta y cinco minutos ganó 2-1 al Pozuelo y empató 0-0 contra el Jaraíz.

Fidel Caballero, entrenador del Cabeza del Buey dijo a El Periódico Extremadura que es un competidor nato y que “es un año para disfrutar y hay que aprovechar las oportunidades”. Por su parte, Dani Pino está en su segunda etapa como entrenador del Moralo, en un club en el que también fue futbolista y director deportivo. Cuenta con una renovada plantilla y ambiciosos planes.

Los campos federativos Manuel Sánchez Delgado, en la ciudad de Cáceres, acogerán esta final regional de Copa Federación. Se ha establecido una entrada única de 5 euros que los dos clubes han podido vender previamente en sus respectivas localidades; las entradas sobrantes se podrán adquirir en taquilla al mismo precio. El partido será arbitrado por Hugo Novella Navalón, de la delegación de Badajoz, acompañado por Andrés Ramos Cuevas y Alejandro Alcántara Bejarano como asistentes y por Jonathan Polo Araújo como cuarto árbitro.

Historial de la Copa Federación

Mientras que el clubcaputbovense debuta en una final, la participación del equipo de Navalmoral de la Mata en esta Copa Federación le ha llevado a jugar tres finales y lucir dos trofeos de campeón regional; ambos títulos conseguidos recientemente. El primero en octubre de 2020 cuando, en Solana de los Barros, derrotó 3-2 al Fuente de Cantos con un gol del talayuelano Roberto en el tiempo de descuento. El segundo un año después, en agosto de 2021, superando 2-0 al Villafranca en la final disputada en el estadio Principe Felipe de Cáceres (goles de Cristian Beltrán y Juanpe). Antes, en una final disputada a doble partido en 1995, el Moralo fue superado (0-1 y 2-2) por el Cristian Lay (denominación por aquel entonces del equipo de Jerez de los Caballeros).

Por cierto que el Jerez, con siete, es el club que más veces ha ganado esta Copa Federación en su fase extremeña, desde que comenzó a disputarse con este formato regional en 1994. Después del doblete del Moralo (2020 y 2021) los campeones regionales fueron Trujillo (2-1 al Fuente de Cantos en la final), Villafranca (derrotó 2-1 al Trujillo) y Extremadura (venció 2-1 al Castuera). El equipo de Almendralejo ganó la fase nacional y es el vigente campeón de esta Copa RFEF.

Y precisamente el próximo miércoles 3 de septiembre se definirán las eliminatorias que enfrentarán a los equipos clasificados desde las distintas fases autonómicas. Treinta y dos equipos entrarán en el sorteo previsto a las 13 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid). Veinte clubes llegan a esta fase nacional desde torneos autonómicos y se unen a los doce (cinco de Segunda Federación y siete de Tercera) que ya estaban previamente clasificados. Entre estos últimos Coria y Jaraíz que lograron plaza por su buena clasificación en sus respectivas ligas la pasada temporada.

En esta edición nacional de la Copa Federación se hará por primera vez un sorteo por ronda. Por proximidad geográfica, siempre que sea posible, serán emparejados los equipos en dieciseisavos de final. Así pues, el próximo día tres habrá rival para Coria, Jaraíz y Moralo o Cabeza del Buey. Los cuatro equipos que finalmente accedan a las semifinales se clasificarán para jugar la Copa del Rey esta temporada.

