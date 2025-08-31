Fútbol
Álex Herrera se despide de los terrenos de juego
El futbolista pacense comunicó este domingo a través de sus redes sociales que se retira
Uno de los grandes estandartes del Badajoz pone fin a su etapa como futbolista. Álex Herrera anunció este domingo que cuelga las botas y que se retira de manera oficial de los terrenos de juego.
A través de una publicación en sus redes sociales, el pacense confirmaba la noticia. «Gracias a todos los que me habéis acompañado en este camino. Compañeros, cuerpos técnicos, directivas, prensa y, por supuesto, afición. Punto y seguido. Porque aunque te alejes de mí, yo nunca me alejaré de ti», expresaba Herrera antes de agradecer nuevamente a Badajoz, Don Benito y Marbella, sus tres clubes, por el trato recibido.
Tras el anuncio, un importante número de excompañeros y aficionados han querido agradecer a Herrera su comportamiento y profesionalidad durante todos sus años de carrera, además de alabar su labor como jugador del Badajoz.
Un Badajoz en el que el lateral zurdo pacense cumplió su última temporada como jugador. Tras consumarse el descenso a Tercera Federación, Herrera regresó a su casa para aportar su grano de arena. Disputó 29 partidos, 21 de ellos como titular, pero ni él ni el club pudieron conseguir el ascenso de categoría. Tras el mazazo en Llerena, el Badajoz publicó una lista de seis jugadores que no continuarían en la disciplina blanquinegra, entre los que se encontraba su nombre, poniendo fin a una nueva etapa como jugador blanquinegro.
