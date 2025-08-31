El Cacereño cierra la plantilla con Diego Guti y Rubén Valdera

Diego Gutiérrez, Diego Guti, y Rubén Valdera son los últimos refuerzos del Cacereño, dos fichajes anunciados un día antes de que cierre el mercado. Con ellos dos da por cerrada la plantilla el conjunto verde, que tendrá 22 futbolistas.

Diego Guti (Tenerife, 3 de septiembre de 2000) va a ocupar la ficha sénior que se ha liberado por la lesión de larga duración de Marchena (rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha), mientras de Valdera es aún sub-23.

La incorporación de Diego Guti se ha gestado en los últimos días, después de que se supo el alcance de la lesión de Marchena. Como este, el futbolista tinerfeño es mediocentro y destaca por ser un futbolista intenso y disciplinado , que destaca por su capacidad para recuperar balones. La última temporada ha jugado 34 partidos (32 de titular) con el Atlético Paso. Marino, Albacete y Las Palmas son otros clubs por los que ha pasado. Con este último llegó a debutar en el primer equipo en Copa del Rey y en Segunda División. También ha jugado en el San Roque de Lepe.

En Huelva, en Bollulos del Condado, nació el otro fichaje del Cacereño, Rubén Valdera, de 22 años. Es lateral derecho, posición en la que pugnará por minutos con Emi. Era, hasta este momento, la única posición que no estaba doblada en el CPC.

Valdera llega desde el Oviedo Vetusta, filial del equipo asturiano que esta temporada ha vuelto a Primera División. También ha estado en las canteras de Sevilla y Atlético y antes de recalar en el club ovetense jugó en el Estepona. Es un futbolista versátil, ya que también puede desempeñar funciones de centrocampista.

