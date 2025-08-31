El Cacereño digiere bien el empate más cruel

El estreno del Cacereño en la Primera Federación tuvo todos los ingredientes de un examen de madurez: un escenario imponente como Pasarón, un rival también con muchas ganas y una puesta en escena que mezcló eficacia, resistencia y, finalmente, un desenlace cruel. Los de Julio Cobos se adelantaron muy pronto, pero su apuesta conservadora y la intensidad del rival les acabó costando un empate ante el Pontevedra (1-1) que, pese al dolor del minuto 98 y de la firma de un portero rival, no deja de ser un resultado valioso en la hoja de ruta del equipo extremeño en este primer curso en la categoría.

Pese al desenlace, Cobos optó por rebajar la frustración en su análisis: «Si a principios del partido nos dicen que aquí nos llevamos un empate igual no lo hubiésemos visto con malos ojos». Admitió la rabia lógica por la forma en que se escapó el triunfo, pero puso en valor el punto: «Mañana quizá pensemos que es un buen inicio de temporada consiguiendo un empate en casa del Pontevedra».

El tanto de Carlos González en el minuto 8 supuso una descarga de confianza para los verdes, que además dispusieron de otra ocasión clara acto seguido para ampliar la renta. Ese tramo inicial evidenció que el equipo puede ser incisivo cuando encuentra espacios y conecta rápido con sus hombres de ataque.

Sin embargo, a partir de ahí el equipo se fue replegando en exceso. No fue una decisión puntual, sino un patrón que se consolidó a lo largo de la primera parte: el Cacereño se parapetó cerca de su área, concedió iniciativa al Pontevedra y se encomendó a su solidez defensiva. En esa tesitura, brilló la seguridad de Diego Nieves bajo palos, que respondió con solvencia a las escasas llegadas claras del rival. Incluso detuvo un penalti en la segunda parte.

Cobos reconoció que su equipo terminó sometido: «Nos han apretado muchísimo, a base de córners y de faltas. Tiene gente que va muy bien en el juego aéreo y ahí hemos sufrido». Aun así, defendió que el empate refleja lo ocurrido: «El resultado, por lo que se ha podido ver, es justo».

Las imágenes del Pontevedra-Cacereño / Agencia LOF

Lo que ocurrió en el 98 es ya parte de la intrahistoria del estreno verde: el guardameta local, Marqueta, subió a rematar una falta lateral y conectó un cabezazo impecable que batió a Nieves. Un gol insólito por su autoría y cruel por su momento, que borró de un plumazo la sensación de triunfo.

El propio Cobos lo reconoció resignado: «Que me meta el portero, no recuerdo. Que me metan gol en el último minuto, sí me ha pasado».

Las sensaciones del vestuario

En el análisis de los jugadores quedó patente la dualidad entre orgullo y decepción. «Se ha jugado a lo que ellos han querido. Nos ha faltado tranquilidad con balón, tener más calma», reconoció Diego Gómez. «A raíz del gol nos hemos encerrado un poco atrás. Hemos defendido bien casi todo el partido, pero te vas con cara de tonto por este final», incidió César.

La lectura del rival

En la otra orilla, el técnico local Rubén Domínguez celebró el punto con la euforia propia de un gol épico, aunque insistió en que merecieron más: «En la segunda parte merecimos ganar y no ganamos. El equipo creyó hasta el final y se vació. Logramos un punto y un rival directo perdió dos».

Sobre el tanto de Marqueta, confesó que era la segunda vez en su carrera que veía marcar a un portero suyo y describió la jugada con naturalidad: «Iba perfecta y Marqueta pegó un buen cabezazo. Lo importante es que entró».

También expresó sus reservas con este nuevo VAR de Primera Federación, protagonista con varias intervenciones: «No me gusta, porque cada gol no lo puedes celebrar. Es lo que hay». En la misma línea se pronunció Julio Cobos. «No lo acabo de comprender, creo que no va a servir absolutamente para nada. No vamos a ver dos veces que rectifiquen [los árbitros] en toda la temporada. Ya lo anticipo».

Mirando adelante

El Cacereño se queda con la sensación de oportunidad perdida, pero también con la certeza de que competir en Pasarón con opciones reales de victoria tiene mérito. Cobos lo resumió con pragmatismo: «No estoy descontento con el partido que hemos hecho. ¿Se puede mejorar? Claro que sí. Pero empezar empatando en Pontevedra no es un mal resultado».

El equipo verde arranca, así, la temporada con un punto, con la lección aprendida de que en esta categoría las concesiones, por mínimas que sean, se pagan. Incluso cuando quien cabecea el empate es el portero rival en el último suspiro. Ya toca pensar en el próximo compromiso, el sábado ante el Arenas Club de Getxo, de nuevo a domicilio (16.00 horas) por la obras de mejora en el Príncipe Felipe que avanzan a buen ritmo y que estarán listas para el encuentro de la tercera jornada frente al Arenteiro.

