El Mérida se adapta a todas las novedades

Comenzaba con éxito una nueva temporada en el Romano José Fouto y el Mérida tuvo que adaptarse a todas las novedades que traía el inicio de curso, empezando por el cuerpo técnico y gran parte de la plantilla, pasando por las nuevas tecnologías aplicadas al arbitraje con la llegada del FVS y con el único aspecto novedoso por negativo, el estado del césped, que presentó el peor aspecto de las últimas temporadas.

Al final, como la imagen fue positiva y el resultado victorioso, tanto el equipo como el propio entrenador, Fran Beltrán, se mostraba “muy contento de arrancar la competición con tres puntos y con portería a cero, también de que el equipo con cero a cero, en el arranque de la segunda parte, ha querido dar un paso hacia adelante e ir a por el partido. Creo que el gol es consecuencia de esa actitud que han tenido los jugadores”. A pesar del resultado, “tenemos que mejorar, controlar mejor los partidos y el ritmo de juego, aunque queremos acelerarlo y queremos rocanrol, y eso, a veces, nos va a llevar a precipitarnos”.

Beltrán aseveró que “fue un partido puro de Primera Federación en el que el equipo que va perdiendo se va con mucha gente a arriba. No es fácil defender cuando son muy directos, estás en la primera jornada y estás cansado”. Del encuentro, quiso realizar “especial mención a dos cuestiones”, por un lado, destacó el partido de Pipe, pues el capitán solo ha podido disputar media hora en toda la pretemporada por una lesión y fue titular ayer completando todo el encuentro:“me imaginaba lo de Pipe, pero hay que resaltarlo, noventa y tantos minutos hoy por y para el equipo”. Por otro lado, destacó a la grada al sentirse “empujado y lanzado por una afición que, cuando había posibilidad de transición o forzábamos un córner, parecía que estábamos en la Premier League”.

Los 'antiguos'

En su primer once titular, Beltrán puso en liza a tres de los que estaban de la temporada anterior, el mencionado Pipe, además de Raúl Beneit y Carlos Doncel, que fue quien marcó el gol de la victoria. El entrenador emeritense también destacó el partido de los otros dos jugadores afirmando que “es una plantilla muy fácil de entrenar porque los mejores jugadores son los que más trabajan, los que más corren y los que más quieren crecer como profesionales, eso obliga a todo el mundo a empujar”.

La llegada del FVS como herramienta para el arbitraje se hizo presente en el encuentro. En primer lugar, se dio la curiosidad de que Imanol de la Sota, técnico del Barakaldo, tras un derribo en la primera parte en el área del Mérida, le preguntó a su pupilo si merecía la pena solicitar la revisión a lo que el futbolista contestó de manera negativa para no perder una de las dos opciones que tiene cada banquillo para pedir revisiones.

La segunda jugada fue en el gol de Carlos Doncel en el que el colegiado fue a la pantalla para revisarlo, una circunstancia que se va a repetir, en principio, durante la primera vuelta. Todos los colegiados tienen que revisar la jugada del gol, para la segunda vuelta está previsto que sea el cuarto árbitro quien lo haga. En el caso del tanto de Doncel no hubo nada punible y subió al marcador con la zozobra por la espera, pero nada comparable a la última jugada del choque en el que el banquillo del Barakaldo solicitó la revisión de unas posibles manos en el área local. El revisado duró dos minutos, en los que Beltrán estaba “noventa y nueve por ciento seguro”, aunque reconocía que “cuando alguien va al monitor puede pasar de todo”.

Al final, la jugada terminó en nada y el Romano lo celebró como si hubiera subido un segundo tanto. Esta fue una acción a la que “tenemos que acostumbrarnos. Se va a fallar cuando se tomen estas decisiones, pero es bueno que pase, es decir, si nosotros vamos perdiendo y en el último minuto hay una acción que puede ser un penalti a favor nuestro, nosotros también lo pediremos, hay que darle normalidad, si yo fuera el míster del Barakaldo hubiera hecho los mismo”, afirmaba el preparador romano.

El césped

Con respecto al césped, las previsiones del club no se han cumplido, pues estaba previsto que el equipo pudiera empezar a utilizar el nuevo campo de entrenamiento a mediados de agosto y todavía no se ha entregado la obra, así pues, las sesiones tendrán que seguir siendo en el estadio con la previsión de que a mediados de septiembre se produzca el cambio coincidiendo con el equipo juega dos jornadas consecutivas a domicilio y en esos días se haga la resiembra que mejore las condiciones del campo y vuelva a su buen estado habitual.

Tras esta primera victoria, el Mérida afrontará su primera salida de la temporada y lo hace al estadio más histórico del grupo, el Heliodoro Rodríguez López para enfrentarse al Tenerife. Beltrán prevé que “vamos a vivir un partido completamente distinto en siete días, ante un rival muy diferente”. Para este encuentro, recuperará a Javi Domínguez tras su sanción.

