El San José, campeón de la Supercopa

El prestigio del CD Colegio San José de Cáceres en el fútbol sala extremeño aumenta exponencialmente a base de títulos. Este domingo se proclamó en Almendralejo campeón de la X Supercopa de Extremadura, en categoría masculina, tras derrotar 0-1 al Granja Futsal. Segundo trofeo oficial de este equipo, en este 2025, tras haber ganado la pasada primavera la Copa de Extremadura y conseguir plaza para este enfrentamiento. Por su parte, el equipo de Granja de Torrehermosa llegaba a su primera final de Copa como campeón de liga en la fase regular del grupo extremeño de Tercera División.

El partido se decidió por un solitario gol, conseguido por Mogena en el minuto 10 de juego. Poco antes el Granja había malogrado una gran oportunidad con un remate al palo de Antonio Sánchez. Con el 0-1 se alcanzaba el intermedio y el marcador ya no se movió en la intensa segunda mitad, en la que ambos equipos pusieron todo de su parte en busca del objetivo. Ambos equipos están en plena pretemporada, lo que explicaría la falta de ritmo y de efectividad.

Emoción

El choque entró en su fase decisiva cargado de emoción por el apretado resultado. Granja jugó los últimos cuatro minutos con Juan Miguel Vera como portero jugador, pero San José apenas mostró resquicios en su zaga. Con algunos apuros aislados en las dos porterías se llegó al final de los 40 minutos reglamentarios con el 1-0 que daba el título al San José. Es la segunda Supercopa que consigue el club colegial, en categorías masculina, tras la que logró en 2020.

Al final del partido, disputado en el pabellón Extremadura de Almendralejo, se procedió a la entrega de trofeos en presencia de Sergio Merchán, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol.

Euforia final del San José. / Javier Mendoza / Federación Extremeña de Fútbol

Más fútbol sala extremeño

Las siguientes fechas importantes para el fútbol sala extremeño llegarán con la presencia de Colegio San José en la primera ronda de la Copa de la Reina que se enfrentará al Rivas el 13 o 14 de septiembre. Ese mismo fin de semana se iniciarán los campeonatos de liga en Segunda B con Grupo López Bolaños y Jerez y en el grupo 23º con los 16 equipos extremeños de Tercera División.

Una semana después el San José Femenino comenzará una nueva temporada en Segunda División y el 11 de octubre lo hará el Cáceres Universidad en División de Honor de Juveniles.