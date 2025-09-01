Baloncesto. Segunda FEB
Máximo 500 espectadores para el estreno del Cáceres en el V Centenario
Este sábado tendrá lugar el primer test de los verdinegros ante el Sporting de Portugal
Pablo Parra
Comienza una nueva semana en la que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se pone a punto para encarar la pretemporada y, posteriormente, la segunda temporada en Segunda FEB. La primera prueba llegará este sábado contra el Sporting de Portugal a las 19.00 horas en el pabellón V Centenario de Cáceres, tal y como ha anunciado el club extremeño.
El escenario será la mítica pista universitaria debido a las reformas de climatación a las que se está sometiendo el pabellón Multiusos, previsiblemente listo para el debut copero del 13 de septiembre con el Spanish Basketball Academy. El principal problema que da el momentáneo cambio de casa es que el aforo máximo será de 500 personas. La entrada es gratuita para los abonados, con opción de invitar a una persona por abono, y pudiendo recoger esta invitación hasta el miércoles. Los no abonados podrán conseguir entradas gratis también a partir del jueves hasta que se agoten. Las entradas se podrán recoger en las oficinas del club, en la calle Oaxaca, 4, en horario de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes.
El partido, ante uno de los mayores equipos del país vecino, será una oportunidad para que la afición dé la bienvenida a las nuevas caras y vea las sensaciones que cogen los jugadores de Jacinto Carbajal que siguen preparándose en pretemporada. Los reconocimientos médicos están pasados y los primeros entrenamientos superados. Y este martes, presentación de la nueva piel.
