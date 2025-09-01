Mérida y Cacereño están en los puestos 7 y 17 por valor de plantilla

Con la temporada recién comenzada en Primera Federación y el mercado apurando sus últimas horas, ya se puede ver una fotografía más o menos clara sobre el potencial económico de las plantillas, al menos según los cálculos del portal especializado Transfermakt, un sitio web alemán especializado en fútbol y finanzas. Nada oficial, por lo tanto, aunque por la experiencia y trayectoria de esta web, bastante fiable. Según Transfermarkt, el Mérida se sitúa en la zona media alta del grupo 1 mientras que el Cacereño aparece en las últimas posiciones. Afinando más: el conjunto romano es el séptimo por el valor de su plantilla y el equipo verde, el decimoséptimo.

Según este portal alemán, el valor de la plantilla del Mérida, que cuenta con 22 futbolistas, es de 4,03 millones, mientras que la del Cacereño es de 2,98. En el listado del conjunto verde hay 23 futbolistas, entre los que sigue Marchena, lesionado de larga duración tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha y cuya ficha senior fue ocupada el domingo por Diego Guti.

Lidera la tabla, con mucha diferencia sobre el segundo, el Tenerife, auténtico ‘coco’ de este grupo y principal favorito al ascenso directo que da el primer puesto en la clasificación final. El valor de mercado de su plantilla es de más de 8,5 millones, tres por encima del segundo clasificado, un Real Madrid Castilla (5,6) donde lógicamente no aparece Franco Mastantuono, argentino inscrito con el filial blanco aunque en la práctica cien por cien del primer equipo. Cierra el podio la Ponferradina con un valor de mercado de 5,4 millones.

La plantilla del Mérida

Racing de Ferrol (5,2), Lugo (4,8), y Zamora (4,25) están también por encima del Mérida, que este sábado visitará al rival más duro, el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (21.30 horas).

El jugador con el valor de mercado más alto en el Mérida es Juan Artola (400.000), que ha llegado al conjunto romano este verano tras ascender a Segunda División con la Cultural Leonesa. Con el Athletic Club de Bilbao llegó a debutar en Copa del Rey. Le siguen Carlos Doncel, autor del gol de la victoria del sábado ante el Barakaldo (1-0) y Martín Solar, ambos 300.000.

Hay cinco jugadores con 250.000 de valor de mercado, Javi Lancho, Eudald Vergés, Raúl Beneit, Chiqui y Álvaro García, y dos con 200.000: Pipe y Miguel Capitas. Un escalón por debajo está el portero Adrián Csenterics (175.000), mientras que el ‘precio’ del otro guardameta del Mérida, Pablo Cacharrón, es de 150.000, el mismo que tienen Javi Domínguez, Gaizka Martínez, Manu Rivas, Miki Muñoz y Javi Areso.

En 100.000 están Luis Pareja y Benjamín Dibrani y en la mitad, 50.000, Víctor Corral y Jacobo Martín. Aún sin valor de mercado aparece el portugués Rodrigo Pereira, que recaló en el Mérida durante la última semana de agosto.

Conviene recordar que los datos de Transfermarkt no reflejan cláusulas ni precios reales de traspaso, sino una estimación de consenso elaborada por especialistas y moderadores de la plataforma. Se tienen en cuenta factores como la edad, el rendimiento, la experiencia y el contexto del mercado, más que una fórmula matemática cerrada. Por eso ese valor de mercado no significa nada cuando los jugadores saltan al terreno de juego. Ahí será el balón quien dictamine si las cifras acaban reflejando también la realidad deportiva.

El equipo del Cacereño

La media del grupo se sitúa en torno a los 3,99 millones de euros por plantilla. En ese contexto, el Mérida se coloca ligeramente por encima de la media. El Cacereño, en cambio, queda algo más de un millón por debajo, lo que le condena a moverse en la zona baja.

La mayoría de los futbolistas que están a las órdenes de Julio Cobos se mueven entre los 200.000 y los 150.000 euros de valor de mercado. Entre los primeros están Joserra, Javi Ajenjo, Unai Rementería, Rubén Sanchidrián y Miguel Berlanga. Y de los segundos son los porteros Diego Nieves e Iván Martínez, Adri Crespo, Sanvi, Emi, Deco, Ale Morales, Carlos González (goleador el sábado en el 1-1 ante el Pontevedra), Iván Fernández y Diego Gómez.

En 100.000 están el defensa Iván Martínez, César Gómez y Diego Guti, fichado el domingo para cubrir el hueco por lesión de Marchena, con el mismo valor de mercado. En esta valoración de Transfermarkt llama la atención del central Javi Barrio, solo 50.000 euros. Por debajo solo está Raúl Sanchís, 25.000, y Rubén Valdera, sin valoración.

El último en esa valoración de mercado es el Arena Club de Getxo con 2,1 millones. El conjunto vasco es el próximo rival del CPC, este sábado a las 16.00 horas en el estadio Gobela. Ahí ya no valdrán las cifras, mandarán el césped y el balón.

