Miriam Casillas abandona en el Europeo de Estambul tras sufrir una bajada de tensión

Miriam Casillas no pudo completar el Campeonato de Europa disputado este sábado en Estambul. La triatleta pacense, que llegaba como referente de la selección española, se vio obligada a abandonar en la carrera a pie tras sufrir mareos provocados por una fuerte bajada de tensión.

La deportista del Triatlón Ferrol confesó que no había podido rendir al cien por cien desde la salida, lastrada por fuertes dolores menstruales, un problema que en ocasiones le afecta en los días previos a la regla. Aun así, mostró carácter al tomar la iniciativa en el segmento de ciclismo, donde llegó a liderar una escapada en busca del grupo de cabeza.

La pacense resistió hasta la última vuelta en bici, momento en el que fue absorbida por el segundo pelotón ante la falta de colaboración en la persecución. Pese al esfuerzo, consiguió llegar a la segunda transición cerca del top-30, pero en el inicio de la carrera a pie los problemas físicos se agudizaron. En pleno ecuador de la primera vuelta, los mareos la obligaron a detenerse y abandonar la prueba, siendo atendida inmediatamente por los servicios médicos.

Lejos de venirse abajo, Casillas ya centra su mirada en el próximo reto. El 14 de septiembre competirá en las Series Mundiales de Karlovy Vary, donde buscará recuperar las sensaciones positivas que había mostrado en las semanas anteriores y dejar atrás el mal trago vivido en Turquía.