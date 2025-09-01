Los penaltis hacen campeón al Moralo

1-MORALO: Jesús Navajas; Perdi (Dani Galván, min. 106), Juanjo Rubio (Ezequiel, min. 106), Walter Navarro, Iván Sánchez; Omar, Javi González, Liam, Diego Sánchez (Charles, min. 106); Fran Adeva y Robinho. 1-CABEZA DEL BUEY: Reina; Duvan, Jaime, Soumaila, Miguelito (Álvaro, min, 74); Pablo Mogollón, Jhoan Cadavid (Jacobo, min. 108), Salvi (Javier, min. 105), Jorge; Sako y Mina. GOLES: 1-0: minuto 10, Robinho. 1-1, minuto 21, Jhoan Cadavid de penalti. ÁRBITRO: Hugo Novella Navalón. Amonestó con cartulinas amarillas por el Moralo a Juanjo Rubio, Jesús Navajas, Iván Sánchez y Liam y por el Cabeza del Buey a Jhoan. INCIDENCIAS:Final disputada en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. Presencia de aficionados de ambos equipos, más bulliciosos los del Cabeza del Buey.

El Moralo ganó al Cabeza del Buey en la tanda de penaltis la fase extremeña de la Copa Federación, tras empatar 1-1 al final del tiempo reglamentario con prórroga incluida. Tras los títulos conseguidos en los años 2020 y 2021, los de Navalmoral de la Mata consiguen su tercer trofeo en este torneo copero. La final fue claramente de menos a más, con una entretenida primera parte que dio paso a un monótono segundo tiempo y una innecesaria prórroga ya que los dos equipos dejaron a la suerte de los penaltis la resolución final. En los penaltis el Moralo fue mejor y terminó logrando el título.

Competida primera parte en la que el Moralo puso las ocasiones y el Cabeza del Buey la posesión más inspirada del balón. Se adelantó el equipo de Navalmoral de la Mata, entrenado por Dani Pino, en una jugada por banda derecha en la que Perdi envió con sentido un centro que recibió Robinho para hacer el 1-0 (minuto 10).

No se enfrió el equipo caputbovense, con Fidel Caballero como técnico, e igualó pronto el resultado. Largo pase desde campo propio, por la izquierda, que habilita a Sako que es derribado claramente en el área morala por el portero Navajas. El penalti lo transformó Jhoan Cadavid en el 1-1 (minuto 21). A la contra tuvo una buena ocasión el equipo pacense (min. 41), pero en El el descuento de la primera mitad pudo adelantarse la escuadra cacereña en una doble oportunidad: Robinho remató a la madera y en la continuidad de la jugada el meta Reina evitó el gol tras testarazo de Fran Adeva.

Segunda mitad

Tras el intermedio el partido decayó notablemente. Las precauciones defensivas de ambas escuadras descuidaron su poder ofensivo. Apenas hubo remates a puerta. Por destacar algo un chut de Diego (minuto 77) y la respuesta inmediata en una contra peligrosa de Mina. La tuvo luego Perdi para el Moralo (min. 86) pero la prórroga fue irremediable.

Lance del encuentro. / Javier Mendoza / Federación Extremeña de Fútbol

Sorprendentemente se llegó al minuto 90 sin ningún cambio en Moralo y uno en el Cabeza del Buey. En la prórroga muchos problemas físicos en ambas escuadras, con el poco juego que se vio algo animado en el Moralo con el juego de Diego. La final se encaminó a la tanda de penaltis.

Y en la suerte de máximos castigos fue más efectivo el Moralo que se impuso por 4 a 2. Omar, Javi González, Robinho y Fran Adeva marcaron lo cuatro penaltis que lanzó el Moralo y por el Cabeza del Buey marcaron Pablo Mogollón y Duvan, mientras que Jesús Navajas paró los lanzamientos de Sako y de Jacobo.

Sorteo

El sorteo de la primera ronda de la fase nacional, será el próximo miércoles 3 de este mismo mes de septiembre. Coria, Jaraíz y Moralo serán emparejados, por proximidad geográfica, para estos dieciseisavos de final de esta competición copera.