Fichajes
La Real Sociedad confirma el fichaje de Yangel Herrera antes de cerrar el de Carlos Soler
El jugador venezolano deja el Girona para recalar en San Sebastián, donde ya ha llegado el centrocampista valenciano para firmar su nuevo contrato
EFE
La Real Sociedad ha hecho oficial este lunes el fichaje del centrocampista venezolano Yangel Herrera, quien llega traspasado por el Girona y ha firmado un contrato por cinco temporadas.
El club ha informado, en un comunicado, de la incorporación de Herrera, quien llegó este domingo a San Sebastián para firmar su nuevo contrato, aunque no podrá integrarse aún en el equipo, porque está lesionado.
El centrocampista venezolano cumple el perfil que había pedido el entrenador de la Real, Sergio Francisco, quien demandó al club un centrocampista con poderío físico, recorrido y energía.
Se trata de un tipo de refuerzo para el centro del campo que la Real lleva añorando desde la marcha de Mikel Merino al Arsenal la temporada pasada.
Herrera, que tiene 27 años, cuenta con experiencia en LaLiga, ya que, tras fichar por el Manchester City, jugó como cedido en el Granada, Espanyol y Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.
No es el único refuerzo para el centro del campo blanquiazul, ya que el exvalencianista Carlos Soler también ha llegado este lunes a San Sebastián para firmar su contrato, lo que se hará oficial en las próximas horas.
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- Investigan la muerte de un hombre en una finca de la comarca cacereña de Trujillo
- Campo Lugar, la joya escondida de Cáceres
- Cabezuela invierte 105.000 euros para mejorar la piscina La Pesquerona
- La Junta de Extremadura protege el patrimonio inmaterial de una treintena de localidades
- Extremadura logra la reputación más positiva del país en los mensajes sobre turismo
- Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
- Zorongollo, 'burratina' y mucho arte: el nuevo L'avenir de Cáceres