Bordallo tilda de "competitiva" la plantilla del Cacereño

«En líneas generales, hemos incorporado los perfiles que buscábamos. Al final completamos deportivamente la plantilla con 22 futbolistas, como queríamos al principio, aunque para todos nosotros seguimos siendo 23. No nos olvidamos de Marchena. Fue un contratiempo deportivo y económico, no lo olvidemos, porque hay que seguir respondiendo a sus necesidades». Las palabras corresponden al director deportivo del Cacereño, Francis Bordallo, en el contexto de las presentaciones oficiales de los dos últimos componentes del equipo, el centrocampista tinerfeño Diego Gutiérrez, ‘Guti’ y el defensa y centrocampista andaluz Rubén Valdera.

“Dentro de nuestras posibilidades, creo que hemos hecho una plantilla competitiva. Como ya demostramos el sábado pasado en Pontevedra, estamos preparados para competir y darlo todo en Primera Federación», abundó Bordallo en el acto, que tuvo lugar en la sede central de Provecaex, otro de los patrocinadores incorporados al CPC.

Guti no sustituye a Marchena

Además, aclaró, después de subrayar que el futbolista destaca por ser «muy completo», que «no creo que Guti venga ni para hacer de Marchena ni para hacer de central. Para eso tenemos que recuperar a Barrio, que está entrenando con el equipo, y a Sanvi, que le queda poco en su recuperación».

«Están los dos aquí porque cumplen el perfil de lo que se ha estado buscando este año: jugadores a los que ya conocíamos, a los que nos hemos enfrentado anteriormente y que después de un seguimiento y de haber rendido bien en sus equipos consideramos que están para dar el salto a Primera Federación y demostrar que valen para la categoría», no dudó en decir. «Ahora ellos tienen la pelota en su tejado y espero que demuestren lo que estoy diciendo».

Sobre Rubén Valdera, que llega del Oviedo Vetusta, apuntó: “Es un lateral derecho que ya ha jugado en Segunda Federación en el Estepona, dos años con plantillas hechas para estar arriba. En el Vetusta ha sido importante en el ascenso y me consta que ha alternado entrenamientos con el primer equipo”, subrayó.

El futbolista añadió que se encuentra cómodo tanto en ataque como en defensa y que llegar a un club como el Cacereño «es ilusionante”. Afirmó también que llega en forma para estar cuando me necesite el míster». Del mismo modo, aseguró que, durante el entrenamiento, había percibido claramente que “los compañeros tienen una gran ilusión en hacer una temporada bonita».

Bien de forma

Sobre Guti, cuyo último club fue El Paso, comentó Bordallo que «juega de mediocentro. Es un jugador completo, con intensidad y agresividad y que además consideramos que tiene un buen pie para ayudar al equipo en ese juego que también se necesita».

¿Cómo llega el canario de forma? El medio lo tiene claro en su respuesta: «Muy bien. No he parado de entrenar en mi isla, en Tenerife. Tengo muchas ganas de poder entrenar en el estadio y conocer a la afición, de la que solamente me han salido palabras de entusiasmo y de alegría».

«Muy intenso el primer día. Se nota el nivel de los jugadores. Espero un buen año», agregó sobre lo que había percibido el primer día. Además, apuntó que «para mí es un gran paso de cara a mi carrera que se haya apostado por un chico que no tenía equipo. Cuando me llegó la noticia y pensando en esa posibilidad iba a ser muy feliz. Al final salió muy contento de poder estar aquí».

Ante el Arenteiro, el 14 en casa

Mientras se prepara el partido de Getxo del próximo sábado (16.00 horas), ya se ha hecho oficial el horario del choque de la tercera jornada liguera.

Será ante el Arenteiro gallego el domingo 14 a las 16.00 horas. En el club se espera que todo esté listo, césped incluido, para que se pueda disputar el encuentro en el Príncipe Felipe. Ello ha generado algunas dudas, pero se espera que todo pueda llevarse a cabo con éxito.

