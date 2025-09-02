David Barroso, de Zafra y Villafranca a Japón en estado de gracia

Los jóvenes de hoy en día tienen una expresión conocida como 'estar en tu prime' que, para los más 'boomers', significa estar en tu mejor momento. En su 'prime' está David Barroso (Zafra, 21 de agosto de 2001), atleta extremeño que recientemente ha sido preseleccionado para participar en el Mundial de Atletismo con sede en Japón que tendrá lugar del 13 al 21 de septiembre.

Estará junto a compatriotas como María Pérez (exitosa compañera en los Juegos de París de otro extremeño, Álvaro Martín), Jordan Díaz (también oro en París en su modalidad, triple salto), o la también extremeña, de Pasarón de la Vera, Laura Luengo, quien correrá el maratón. Un ambiente más que olímpico, pues la misma pista en la que correrá es donde, hace ya 4 años, tuvieron lugar las Olimpiadas en el país nipón, marcadas por la pandemia. Por entonces, en otro reportaje de este diario, se consideraba aún muy joven para ir a París 2024, ¿pero Los Ángeles 2028?

El atleta comenta que se encuentra «sin duda, en mi mejor estado de forma». Sí, en su 'prime'. «Lo confirmo también con los entrenamientos, estoy entrenando mejor que nunca. Creo que vamos a llegar en un grandísimo estado de forma a Tokio y vamos a poder luchar por grandes cosas allí», añade.

David Barroso. / Cedida

Viene de ganar los Juegos Mundiales de Atletismo de FISU Games que tuvieron lugar en julio en Alemania, logrando un tiempo de 1:47.64 en 800 metros, su especialidad. Un oro histórico para la región que, junto a su buen papel en el Meeting de Friburgo, le ha servido para ser preseleccionado por el seleccionador, José Peiró, para ir a Japón. «La noticia fue súper emocionante. Estoy afrontando estos últimos entrenamientos con mucha motivación y con muchas ganas de que marchemos para allá».

El Capex, clave

El joven, con los 24 años recién cumplidos, entrena con el Capex de Villafranca de los Barros junto a su mentor, Jose Ángel Rama, ambos «pilares fundamentales en mi desarrollo todos estos años». Tanto para su entrenador como para el club tiene bonitas palabras. «Rama ha sido la guía, la experiencia, la visión que yo necesitaba como atleta de medio fondo», comienza diciendo. Mientras que para él, «el Capex ha sido prácticamente como una familia, un entorno donde me he sentido respaldado, arropado y muy motivado en todo momento», añade. Por eso, los considera como unos «apoyos clave para mi desarrollo todos estos años como atleta».

Y es que cuando corra en Japón, todos los conocimentos que tendrá son 'made in Extremadura'. Porque no solo representará a su país, sino también a su región. «Es un orgullo, ya no solo representar a España, sino también llevar a tu tierra, Extremadura, hacia lo más alto del atletismo a nivel mundial», afirma al respecto. Pendiente de él estarán sus paisanos y su familia, y aunque su abuelo, Jesús Barroso, ya no viva, seguro que de algún modo estará presente en el país asiático.

Referentes y sueños

En el mundo del deporte es común tener a alguien en quien fijarse para intentar llegar a ser como esa persona, un referente. Pero en el caso de Barroso, eso no ha sido así. «Sinceramente nunca he tenido un referente como tal», afirma. «Sí he tenido a muchas personas a lo largo de estos años que me han ido motivando y me han servido para ver cómo corrían y demás, pero nunca he tenido una persona que yo diga "este es mi referente, quiero ser como él"», añade.

David Barroso, al finalizar una carrera. / Cedida

Eso no quita que él sueñe con tener ese papel para los jóvenes «que están ahora en desarrollo y que les gusta este deporte». «Ojalá que nos tengan de referencia tanto a Laura como a mí porque si nosotros hemos llegado aquí, cualquiera puede llegar con trabajo, constancia y disciplina». Un día uno de esos nobeles fue él, cuando se pasó del fútbol al atletismo. A ese pequeño David le diría «que no decaiga, porque van a venir muchos momentos malos, y que tiene que seguir luchando porque es lo más importante, seguir trabajando y seguir luchando con constancia». Un mensaje también transmitible a esos jóvenes. «Que siga superándose, porque no siempre va a haber un camino de rosas».

De cara al futuro, recogiendo el testigo de la pregunta del principio, ¿qué atleta no sueña con correr en los Juegos Olímpicos? París no lo consideró, pero con Los Ángeles 2028 no tiene ninguna duda. «En ese momento estaré en mi mejor estado de forma, biológicamente hablando», comenta entre risas, «entonces yo creo que sí puedo estar en Los Ángeles». De momento tiene asegurada su presencia en el Estadio Nacional de Japón, donde correrá el martes 16 las eliminatorias, el jueves 18 las semifinales y, si hay suerte, el sábado 20 las finales. Y a este ritmo, si todo va bien, en 2028 puede que esté presente en tierras californianas.

