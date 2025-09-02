El Extremadura quiere crecer más

Con algo más de tres mil abonados, un estadio Francisco de la Hera impoluto, una sonrisa recuperada a base de organización y buen criterio y un equipo comprometido con el proyecto. Estos son los principales ingredientes que el Extremadura ha echado de primeras en la coctelera de la Segunda Federación, categoría en la que debuta de nuevo y en la que espera ser protagonista dentro de un competido grupo IV, tal vez sobre el papel, el más igualado y competitivo de los cinco en España.

El Extremadura se las verá con los equipos andaluces, murcianos y el Melilla, que va sobrado de presupuesto en esta categoría y que mira siempre hacia la Primera Federación. El grupo ya invita a pensar en partidos en campos grandes, contra aficiones numerosos, rivales históricos y ese ambiente tradicional de fútbol que nunca deja indiferente. Se vienen partidos grandes y emocionantes en el estadio Francisco de la Hera, ávido de fútbol del bueno.

Es una incógnita situar las aspiraciones reales de este Extremadura recién llegado a Segunda Federación y con un amplio bloque de jugadores que repiten tras lograr el ascenso. La pretemporada ha sido larga y con muchos resultados variopintos, pero ni entrenador ni jugadores quieren evaluar un impacto inicial por lo visto este verano. “En liga todo es distinto y empezará nuestra versión real”, decía Cisqui, su entrenador, tras la pretemporada.

Precisamente, el técnico de Almendralejo es el primero que contagia ilusión a raudales. Su gran año en Tercera le valió la renovación y está convencido de que puede crear un equipo que todavía aspire a más. Para ello, la dirección deportiva de Manuel Mosquera le ha traído dinamita arriba. Frodo, máximo goleador del pasado año en todos los grupos con el Utebo, ha sido el fichaje de más relumbrón deportivo, aunque los focos se han depositado en las últimas semanas en Gio Zarfino, cuyo retorno a Almendralejo ha supuesto un abanico de ilusión y optimismo en todos los estamentos del club. Si el uruguayo recupera gran parte de su forma física y su personalidad en el campo, el Extremadura tendrá una pieza diferencial que difícilmente puedan igualar otros equipos. Zarfino es más que un futbolista si está en condiciones. Y en ese camino se ha puesto el charrúa.

Del centro del campo hacia arriba, el Extremadura cuenta con una amplia variedad de jugadores para combinar como Dieguito, Frodo, Callejón, Álvaro Barrero, Barace, Usama, Maikel, Marco Manchón, Robe Moreno, entre otros. Tiene muchas posibilidades y combinaciones infinitas en posiciones, esquemas y nombres. Quizá, es en la parte trasera donde anda más corto de efectivos, pero con jugadores polivalentes.

Dentro del grupo IV, el favorito es el Recreativo de Huelva. Por potencial deportivo y masa social. Tiene más de 12.000 abonados. Tras el Recre, hay un abanico de equipos llamados a ser importantes como UCAM Murcia, Real Jaén, Xerez, Águilas o Yeclano.

Desde el Extremadura no quieren fijar un objetivo claro, aunque es evidente que lo primero es consolidar la categoría tras lograr tres ascensos de manera consecutiva. Un cuarto ascenso a Primera Federación sería una proeza y, alcanzar el playoff, sería un sueño para poder vivir algo grande de nuevo en el Francisco de la Hera.