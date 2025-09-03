El Cacereño Femenino arranca con sus Guardianas

El Cacereño Femenino afronta este domingo (12.00 horas, en Lleida frente al Aem) el inicio de su cuarta temporada en la Primera División Femenina, en un curso que se presenta tan ilusionante como exigente: con 14 equipos en liza y cuatro plazas de descenso, el margen de error será mínimo. Pero el club cacereño se agarra a su identidad de equipo trabajador, a una plantilla renovada con hambre y al empuje de una afición que da un paso adelante con la creación de Las Guardianas del Decano, la primera peña oficial del club.

«Esta temporada va a ser tremendamente difícil, con cuatro descensos en un grupo de 14. Eso es una salvajada, y ahí nos tocará trabajar mucho», advierte el entrenador Ernesto Sánchez, que repite al frente del banquillo. Pese a la dureza del reto, no esconde su optimismo: «Tenemos un equipo renovado, con características distintas a lo que era la temporada anterior, pero con un potencial que para mí es incluso mayor. Estoy muy ilusionado. Queremos estar lo más arriba posible, pero sin perder el norte: el objetivo número uno es alejarnos cuanto antes de la zona baja».

Tatiana, en primer termino, junto a Rosa Montes y Eduardo Hormigo. / CARLOS GIL

Una afición que crece

El arranque de la temporada coincide con un hito histórico: la presentación de la primera peña oficial del club, Las Guardianas del Decano, nacida tras el impulso de los desplazamientos de la afición en los playoff del pasado curso. «Para nosotras es un orgullo. Nació a raíz de los desplazamientos que hicieron los aficionados a los playoff de la temporada pasada. Su animación fue impresionante, más que los locales», explica la presidenta Rosa Montes, que destaca el papel de la nueva peña como símbolo del crecimiento del club en los últimos años.

La mandataria recuerda que el equipo sigue asentándose en la élite: «El club está evolucionado bastante bien, en los últimos años está creciendo. Queremos repetir lo de la temporada pasada, que fue espectacular, llegando a cuartos de Copa de la Reina y a la final de playoff. Ojalá podamos repetirla. Pero nuestro principal objetivo es la permanencia».

Desde la grada, la voz de Eduardo Hormigo, representante de Las Guardianas del Decano, refleja la ilusión con la que nace el colectivo: «Esta peña surge desde la unión de padres y madres de la cantera, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Queremos estar con el equipo en todo momento, viajaremos cuando podamos y la animación no va a faltar en los partidos, sean los que sean los resultados. Nuestro objetivo es acompañar y apoyar siempre».

Una plantilla con hambre

En el vestuario, el discurso es similar: ilusión y ambición, pero con los pies en el suelo. La capitana Tatiana Fernández agradece de forma especial el nacimiento de la peña: «Para las jugadoras ha sido increíble que no nos dejen solas en ningún momento. Es un apoyo puro, un apoyo real y un tremendo orgullo».

En lo deportivo, la defensa extremeña advierte de la dificultad del nuevo formato liguero: «Esta va a ser muy difícil: 14 equipos y cuatro descensos. La regularidad va a ser de vital importancia. Nuestro primer paso debe ser alejarnos cuanto antes del descenso. Una vez conseguido, miraremos para arriba como el año pasado».

Jugadoras asistentes al acto celebrado en el Hotel Barceló V Centenario de Cáceres. / CARLOS GIL

Un equipo reconocible

El Cacereño Femenino llega a la cita de este domingo tras una pretemporada irregular en defensa pero con muchas virtudes ofensivas. «He visto una solvencia ofensiva muy buena. Atacamos de muchas maneras y hacemos daño de distintas formas. En cuanto limemos el tema defensivo seremos muy competitivas», analiza Ernesto Sánchez, que insiste en su sello: «Quiero un equipo humilde, trabajador y que sea un incordio para los rivales. Aquí no hay cabida para estrellitas».

El estreno en Lleida será una incógnita: el rival ha cambiado de cuerpo técnico y de estadio, ahora jugará en un campo más grande y de césped natural. «Nos enfrentamos a una situación desconocida, pero vamos con la máxima ambición de traernos los tres puntos», concluye el técnico.

El Cacereño Femenino arranca así un curso que mezcla ilusión, ambición y realismo, con la permanencia como meta irrenunciable y con un nuevo aliado en la grada: Las Guardianas del Decano, la primera peña que, como su nombre indica, llega para proteger y animar al equipo que sigue siendo la referencia del fútbol femenino en Extremadura.

Suscríbete para seguir leyendo