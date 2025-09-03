Jaraíz-Coria y Varea-Moralo, duelos de la fase nacional de Copa Federación

Un derbi y un largo viaje para los equipos cacereños que jugarán la fase nacional de la Copa Federación. Jaraíz-Coria y Varea-Moralo serán los partidos con presencia extremeña en los dieciseisavos de final de la Copa Federación. Los tres entraron en el grupo C establecido por la Federación Española con criterios de proximidad geográfica. Los otros partidos de este grupo serán Sanse-Alfaro y Laguna-Toledo.

De esta manera, el próximo 10 de septiembre el Coria visitará al equipo de Jaraíz de la Vera, derbi entre un Segunda Federación y un Tercera que por un lado permitirá disfrutar del choque a las dos aficiones con una buena taquilla para los locales y por otra economizar gastos en el corto desplazamiento de los caurienses.

Por su parte, en la misma fecha el equipo de Navalmoral de la Mata viajará hasta La Rioja para medirse al Varea, en esta entidad menor del municipio de Logroño, un equipo del grupo 16 de Tercera Federación. El Moralo no ha tenido suerte al no jugar en casa y tener que hacer un largo desplazamiento.

El resto de eliminatorias fue en el grupo A Zamora-Amorebieta, Estradense-Covadonga, Laredo-Ourense, Bergantiños-Marino; en el B Formentera-Ibiza, Ejea-Tona, Terrasa-Monzón y Lleida-Tudelano y en el D Ceuta 6 de junio-Orihuela, Melinense-Jerez, Huétor Tajar-Bollullos y Minera-Melilla.

El sorteo se celebró en la mañana de este miércoles en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas. Como 'mano inocente' estuvo presente Manuel Mosquera, director deportivo del Extremadura, que junto a Eneko Capilla, futbolista del Sanse, extrajeron las bolas para los emparejamientos. Como novedad en esta edición se hará un sorteo por ronda, al contrario que en años anteriores en los que el camino hasta las semifinales quedaba establecido desde el principio. Los 32 equipos clasificados fueron divididos en cuatro grupos por criterios de proximidad geográfica para establecer los diferentes emparejamientos.

A estos dieciseisavos de final han llegado 12 clubs gracias a su clasificación la liga pasada, que no entraron en Copa del Rey: cinco son de Segunda Federación (entre ellos el Coria, que fue séptimo en su torneo) y siete de Tercera Federación (el Jaraíz por su tercera plaza en el grupo extremeño); los otros 20 clubs superaron sus respectivas fases autonómicas este pasado mes de agosto (el Moralo ganó la fase de Extremadura derrotando el pasado domingo al Cabeza del Buey en la tanda de penaltis tras empatar 1-1).

Las diferentes eliminatorias se jugarán, desde el 10 de septiembre al 8 de noviembre, a partido único y en el campo del equipo que salga primero en la extracción de las bolas de cada sorteo. Los cuatro semifinalistas jugarán la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El campeón nacional de la Copa Federación sucederá al Extremadura de Almendralejo, que ganó este torneo el año pasado derrotando 2-1 al Compostela

