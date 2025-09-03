El Al-Qazeres inicia la pretemporada con la plantilla la completo

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la campaña 25-26 con el inicio de los entrenamientos de pretemporada. Con la plantilla al completo, el técnico Jesús Sánchez ha dirigido una primera sesión de trabajo en las que las jugadoras del primer equipo han contado con el apoyo de varias jóvenes promesas de la cantera, demostrando así la apuesta del club por la formación y el crecimiento del baloncesto femenino. La primera jornada de la Liga Femenina Challenge se jugará el sábado 27.