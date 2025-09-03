ENTREVISTA | Dani Nieto Judoca extremeño patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte que compite (con gran éxito) a nivel internacional
«Seguro que en unos años vemos a más judocas extremeños que consiguen ser olímpicos»
Redacción
Mitad del año superada, donde destacan las dos medallas de plata en Eslovenia y Benidorm. ¿Qué balance hace de estos meses?
El balance que hago de este inicio de temporada es bastante bueno, ya que hasta ahora en los European Open había conseguido dos bronces, y solo en estos meses he hecho tres participaciones en Open consiguiendo dos platas, así que yo creo que bastante contento por esa parte. Luego en citas nivel Gran Prix y Gran Slam, solo he podido participar en uno de cada y no ha salido bien, así que a seguir entrenando y pulir todos esos fallos que me permitan estar luchando por las medallas en los próximos meses.
Además, ha vuelto a ser el líder de su equipo, el Judo Stabia Mérida, consiguiendo un 5º puesto en la Liga Nacional. ¿Cómo es competir por equipos en judo? ¿qué aporta al judoca a nivel individual?
Este año sí he competido en la Liga Nacional y hemos quedado quintos finalmente. Al final es muy difícil, porque cada vez hay más nivel en la Liga y se traen fichajes desde fuera, y entonces pues es complicado estar arriba. El año que viene seguro que luchamos por el podio. Y a nivel personal, pues la Liga Nacional me aporta que puedo competir con mi equipo, que normalmente es individual y entonces pues se adquieren otro tipo de valores como el compañerismo y todo lo que aporta la convivencia. Aparte es un extra de gratitud poder competir con tu club, ya que al final estoy rodeado de la gente con la que llevo entrenando desde bien pequeño.
Ustedes viajan constantemente para lograr esos puntos que les afiancen en los rankings. ¿Es complicado planificar una temporada completa? ¿Prefieren hacerlo por periodos como meses o trimestres?
Planificar una temporada para un año entero, en mi caso, me parece ahora mismo imposible, ya que la Federación nos permite hacer unas salidas u otras en función de nuestros resultados y eso lo vamos sabiendo según van pasando las competiciones. Por ello, tengo que competir, sacar resultados y luego ver a qué competiciones puedo acceder... es complicado planificar una temporada anual,así que lo hacemos competición por competición o por periodos de pocos meses.
¿Qué le queda hasta final de año a Dani Nieto como grandes citas? ¿Qué objetivos se marca en ellas?
Como la normativa ha cambiado, según la misma, tengo que hacer la Copa de Europa de Málaga, que es a mediados de octubre, sacar resultado ahí, y luego me han concedido el Grand Prix de Zagreb, que es a mitad de noviembre. Después, finalmente, haré el Campeonato de España. En principio me quedan esas tres competiciones, y luego a lo mejor sumamos algún otro Open Europeo para seguir rodándonos y demás, pero los tres objetivos claros son esos.
Queda muy lejos 2028, pero ¿se ve con posibilidades de lograr el sueño olímpico?
En cuanto a las Olimpiadas, yo creo que ahora mismo estoy en mi mejor nivel, entonces tengo que ir a las competiciones y sacar los resultados que me posicionen en lo más alto del ranking. Yo creo que sí, que es una realidad que puedo estar allí, lo único que hace falta es demostrar en las competiciones el nivel que tengo.
Extremadura ha dado en los últimos tiempos grandes judocas femeninas que han llegado a los Juegos Olimpicos como Conchi Bellorín y Cristina Cabaña, ¿Qué les falta a los chicos para seguir sus pasos?
Pues creo que a los chicos lo único que nos hace falta es tiempo. Seguro que, en unos años, ya sea por mi parte o por las de Iñaki Batzán por ejemplo, creo que el judo extremeño tendrá algún olímpico más.
¿Siente que en Extremadura se valoran sus éxitos? ¿Con qué apoyos cuenta desde la región?
Yo creo que sí, que en Extremadura sí se valoran bastante los éxitos y a los propios deportistas, ya que por parte la Junta de Extremadura y la Fundación Jóvenes y Deporte creo que se apoya y que se impulsa nuestra carrera para que podamos seguir cumpliendo nuestros sueños. Y también por parte del pueblo de Extremadura, que cada vez que viajo y vuelvo a casa me noto muy arropado por toda la gente que siempre me envía sus felicitaciones y me anima a que siga adelante.
En esta época veraniega, ¿hay tiempo para una escapada por la tierra? ¿qué plan elegiría para disfrutar de un fin de semana en Extremadura?
Sí, al final en verano siempre se guarda algo de tiempo para poder descansar y poder recuperarnos de las temporadas, que si no se hacen muy largas. Siempre que puedo vuelvo a casa, a Extremadura, ya que me siento muy cómodo allí y es lo que necesito para desconectar. Y normalmente lo que más me gusta, yo que soy pescador aficionado, pues ir a casa, estar con mi familia y luego sacar siempre un rato para ir a pescar, que es ahí donde realmente desconecto y estoy a gusto.
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
- Largas colas para conseguir una porción de tarta de queso en Cáceres: 'Llevo una hora esperando
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura