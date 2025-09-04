El Extremadura alcanza los 3.000 abonados antes del inicio de Liga

El Extremadura alcanza la cifra de los tres mil abonados, un objetivo que la entidad se había marcado como vital para tener una importante masa social de cara al ambicioso proyecto que tiene por delante en Segunda Federación. La cifra puede irse a los 3.500 socios cuando el Extremadura integre los abonos de la Academia, que estaban por contabilizar.

En el seno del club están contentos con la cifra de abonados y con el respaldo social y empresarial del Extremadura, con un club de patrocinadores con más de 90 empresas.

Estas cifras se conocen a escasos días del debut en Segunda Federación, el domingo a las 19.00 horas ante el Atlético Malagueño en el Francisco de la Hera. En ese partido ya estará Zarfino, que ha hecho una pretemporada exprés para estar listo: «muy contento de volver al día a día con los compañeros y la afición”. Sobre el estado del equipo, el uruguayo explica que la pretemporada ha tenido una fuerte carga física. Confía en un buen arranque: «La dinámica de partidos y entrenamientos te da esa chispita que necesitamos. Ojalá se dé con tres puntos y sea un día lindo».