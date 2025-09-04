Fran Beltrán: "Tenerife y Mérida estamos en la misma categoría"

Después de conseguir ganar en la primera jornada de liga, el Mérida “está muy bien, teníamos muchas ganas de comenzar la liga,comenzar con victoria y sobre todo vivir el ambiente que se vivió aquí te refuerza y te motiva”, reconocía el entrenador emeritense, Fran Beltrán, antes de la cita de este sábado (21.30 horas) ante el Tenerife, un partido “muy chulo, con lo cual todo el mundo bien, todo el mundo motivado y ya deseando que llegue el siguiente fin de semana para competir fuera de casa también”. Un encuentro al que llega sin ningún tipo de complejos: “estamos en la misma categoría, competimos en la misma competición y tenemos que ir a ganar”.

Con respecto a si es mejor enfrentarse a un rival tan importante tan pronto, Beltrán afirmaba que “posiblemente sea mejor ahora, aunque según lo veas. Por un lado, pienso que seguramente su primer partido en casa va a suponer una motivación tanto para público como para jugadores espectacular, no creo que ellos se ahorren una carrera; por otro lado, creo que como entrenador o como jugadores que somos, que nos gusta el fútbol, que ambicionamos seguir creciendo, el hecho de ir a un estadio como ese a jugar contra jugadores y un técnico tan bueno, ya consolidados algunos en fútbol profesional, es una motivación espectacular, con lo cual, pues cuando tocara este partido iba a ser bonito y difícil”.

Con Javi Domínguez

Recupera a Javi Domínguez tras su sanción; en el caso de Luis Pareja, que entró en convocatoria, pero no llegó a jugar por los problemas que ha arrastrado durante toda la pretemporada, «está mejor». La única duda es Martín Solar que “ha estado entrenando aparte porque tiene una serie de molestias y vamos a ver qué riesgo asumimos de cara al partido.El sábado apareció la molestia, hemos ido cuidándole y a pesar de ello aún tiene molestias y como es una cosa muscular, vamos a ver si le exigimos más o le exigimos menos”.

Por otro lado, el lunes se cerró el mercado de fichajes y no llegó el extremo izquierdo que deseaba el entrenador para completar dicha posición. A pesar de lo cual, el técnico afirmaba que ese día “estaba con la resaca de la victoria, entonces estaba contento.Me pilló el cierre del mercado despreocupado entre la victoria y luego que evidentemente el Tenerife jugó el domingo, con lo cual, ahí me pilló bastante ocupado. El lunes, que es el día libre de los jugadores, es el peor día para el entrenador, el de más trabajo, porque ya has analizado tu partido, has analizado el rival, tienes que definir cómo quieres jugar, preparar un poco lo que van a trabajar los jugadores toda la semana, con lo cual me pilló que ni me di cuenta de cuando cerró el mercado”.

Al Mérida le queda la opción de fichar a un futbolista profesional en paro, “la dirección deportiva no deja de trabajar en el momento que cierre el mercado”, sin embargo, “yo miro mucho lo que tengo porque el que venga tiene que ser muy bueno y tenemos que ser pacientes, porque aquí hay jugadores que llevan ya 45 o 50 sesiones entrenando como animales a un ritmo espectacular, difícil de soportar”.

Lo peor, el terreno de juego

Volviendo al debut liguero, destacó el estado del terreno de juego, peor de lo habitual, una circunstancia que justificó el técnico afirmando que “por un lado es un milagro lo que está haciendo Elena -encargada del mantenimiento del césped- y lo que está haciendo el club, porque le estamos metiendo mucha caña al estadio, es decir, estamos entrenando aquí permanentemente.Se trabaja antes y se trabaja después para que esté en las mejores condiciones posibles. A veces afecta más el calor que lo que se ve visualmente, porque el campo cuando estamos entrenando y demás está rápido, la circulación es buena. Lo que pasa es que con estas temperaturas dura muy poco el efecto del riego. Nosotros durante los entrenamientos tenemos la posibilidad incluso de regar durante el propio entrenamiento e ir jugando con los espacios que ocupamos, pero lo que hablamos es que llevamos cuarenta y pico sesiones”.

Añadía que“el otro día creo que el campo no estaba en las mejores condiciones, evidentemente, pero he visto campos peores en la jornada uno en esta categoría en estadios en los que no entrenan ni una vez durante toda la semana, con lo cual eso creo que también hay que hay que valorarlo”. Hasta que esté preparado el nuevo campo de entrenamientos “puede que nos afecte unas jornadas, pero creo que es parte del crecimiento del club. O sea, creo que esto sucede como consecuencia de que queremos que el Mérida entrene en césped natural durante todo el año y eso nos va a dar un salto de calidad”.

