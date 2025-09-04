Martínez: "En el Cacereño, mirar ahora más lejos de la salvación es una tontería"

A Iván Martínez Muñoz (Sevilla, 24 de mayo de 2002) en el Cacereño sus compañeros le llaman Iván. Su amigo Antonio Marchena, lesionado de gravedad, “como me conocía de antes, ya que jugamos 6-7 años en el Betis juntos”, le dice ‘Marti’. Oficialmente, el club le nombra en sus alineaciones como Martínez. Y todo, para no confundir con el portero Iván Martínez, firmado esta temporada, con el que paradójicamente coincide en el DNI. Lejos de la anécdota, el futbolista andaluz se ha hecho un nombre (y qué nombre) en la plantilla del decano extremeño. Pocos podían pronosticar que la pasada temporada fuera uno de los ‘héroes’ del ascenso a Primera Federación. En esta entrevista habla de todo este jugador unánimemente querido. También de su vida fuera del deporte, centrada en concluir sus estudios de Magisterio, su otra gran pasión.

Cuéntenos un poco cómo se gestó eso de ser futbolista y en qué circunstancias.

En mi familia no había nadie que se hubiera dedicado al fútbol. Mi padre hacía ciclismo. De pequeño, yo me ponía delante de la tele para ver los canales del Betis y del Sevilla. Como gritaba ‘gol, gol’, mis padres decidieron apuntarme a fútbol al equipo del barrio, el Andalucía Este. He estado en las dos clubs en distintas etapas.

Una trayectoria que le lleva a la cantera del Betis, después al Córdoba y al Burgos antes de llegar al Cacereño…

Del Betis salí cedido al Córdoba. Al acabar el año me comunicaron que no seguía en el club, busqué equipo y una de las mejores opciones era el Burgos Promesas, en Segunda Federación, con el primer equipo en Segunda División. Fui para allá y cuando se acabó el contrato decidí aceptar la oferta del Cacereño. Llegué como sub-23.

¿Se hubiera imaginado la temporada anterior antes del inicio después de un año, su primero en el Cacereño, en el que no tuvo tanto protagonismo?

Cuando llegúe siempre había estado en filiales y, claro, había muchos ‘senior’. Me dije: ‘voy a ver cómo se da’. Sabía que era difícil entrar, pero terminé jugando bastantes partidos. Ya el año pasado yo confiaba en que tenía nivel para ser titular y al final se vio que jugué, que el equipo funcionó y que al final conseguimos el ascenso.

¿Pero realmente pensó al principio en que podía haber ascenso?

Sí. Recuerdo que el primer año, cuando llegaron los refuerzos de invierno, el equipo empezó a mejorar. Cuando vi que se quedaron algunos y que todo había funcionado bastante bien, pensé que con ese bloque y algunos fichajes que el Francis (Bordallo, el director deportivo) viese bien podíamos aspirar a grandes cosas. Y así fue.

¿Cuál fue la clave del ascenso?

El grupo. El que teníamos era un muy bueno y todos íbamos en la misma dirección. Es verdad que había partidos que no estábamos muy fluidos y no jugábamos bien, pero al final todos creíamos y marcábamos en el noventa y pico, como contra el Moscardó en la ida y en la vuelta, el gol del Ávila…

El gol de los goles

El 3-1 al Estepona en el ascenso, ¿fue el gol de su vida?

Sí. No sé cuántas veces habré visto ya el partido, los goles… mi abuela, toda mi familia, cada vez que lo vemos en Youtube se nos ponen los pelos de punta.

Martínez, en el centro, celebrando su gol el día del ascenso, el 30 de mayo pasado. / Carlos Gil

Además del Cacereño, ¿algún club más intentó hacerse con los servicios de Iván Martínez?

Opciones siempre salen, pero cuando estás bien en un sitio y sientes que el cariño con la afición es mutuo siempre priorizas esto. Y esto pasó cuando se me comunicó que querían contar conmigo.

Y este año, ¿qué espera?

A nivel personal intentar ayudar al equipo lo máximo posible, tanto si juego de lateral como de central o donde Julio Cobos quiera. A nivel colectivo, se sabe que es una categoría muy difícil, con equipo con grandes presupuestos y jugadores, por lo que nosotros hemos de tener los pies en el suelo. Sabemos que obviamente hay que luchar por la permanencia y si conseguimos los puntos que nos den la salvación pues intentar mirar después algo, pero que tengamos claro que este año hay que luchar por esa permanencia.

El objetivo

Deco dijo en una reciente entrevista en este periódico que primero hay que intentar salvarse. ¿Usted parece que también lo tienen claro…

Sí. Sabemos que la liga es bastante difícil. Obviamente, mirar más lejos de la salvación es una tontería porque así no vamos a cumplir los objetivos más cercanos. Debemos centrarnos ahora en ganar partidos y cuando consigamos los puntos suficientes podremos aspirar a más cosas. Si se da que los consigues en marzo antes que en abrir mejor.

Iván Martínez, durante la entrevista en El Periódico Extremadura. / Carlos Gil

¿Cómo se encuentran usted y el vestuario con lo ocurrido con Marchena?

He estado 6-7 años en el Betis con él. Nuestros padres tienen bastante relación. Incluso en los playoff ante el Estepona (Marchena jugaba en el rival del CPC) estuvieron juntos. Cuando pasó lo de la lesión fue un golpe muy duro. Sus padres estaban el vestuario, salí a hablar con ellos… para todos fue duro porque, aparte de ser un gran jugador, es una gran persona. La verdad es que todo el mundo le tiene mucho cariño. Ahora está dolido, claro, y yo le hablo, algunas veces tarda en responder pero es normal porque le escribe mucha gente y es lógico que no se quiera agobiar, pero creo que lo lleva bien.

¿Cómo explica que le hicieran el empate en el 98 y de remate de cabeza del portero del Pontevedra?

Son circunstancias del fútbol. Estuvimos defendiendo bien durante el partido, aunque quizá nos faltó algo más con balón. En este deporte te pueden pasar estas cosas: te puede marcar el portero, puede entrar el balón sin que la toque nadie… al fin y al cabo fue una falta que es cierto que la pudimos defender algo mejor. De todas formas, un punto fuera de casa en nuestro estreno tampoco está tan mal. Tenemos que aprender de los errores y que no nos vuelva a pasar.

¿Realmente qué se considera, lateral o central?

Si queréis que responda como responde un futbolista, de lo que me ponga el míster, como si es de delantero. Tanto en el Betis como en la selección andaluza he jugado en las dos posiciones. Es verdad que quizá más de central que de lateral, pero me encuentro cómodo en las dos posiciones.

¿Esa polivalencia abre puertas, no?

Es muy importante. Los futbolistas tenemos que estar preparados para llegar lo más alto posible y si puedes abarcar más posiciones tienes más oportunidad de jugar más minutos. Y si tienes más minutos al final hay equipos que se pueden fijar en ti si también rindes bien.

El futbolista sevillano, respondiendo. / Carlos Gil

¿Dónde espera llegar como futbolista?

Lo más lejos que se pueda. Si pudiese decir que jugar con España un Mundial… pero siendo realista, si puedo llegar a Segunda y después a Primera ese es el sueño de cualquier futbolista cuando empieza desde chico. ¿El Betis? No estaría mal, jaja.

¿Ha notado el cambio de categoría de Segunda a Primera Federación en este primer partido?

Se nota. Cuando estás en el césped, estás concentrado y no dices: ‘qué bueno es éste o el otro’, pero cuando llegas al vestuario y piensas que te someten más con balón, que nos ha costado y que el ritmo es mucho más alto. Otro compañeros me han dicho que esta categoría se parece más a la Segunda División que a la Segunda Federación.

¿Y en el Cacereño también ha percibido ese salto?

Sí. En los entrenamientos la calidad de muchos jugadores se nota bastante.

¿Qué se le ocurre decir de su entrenador, Julio Cobos?

Que está claro que cuando me ha dado confianza, he crecido y mejorado. Gracias a eso disfruto más en el campo, y eso es gracias a él.

¿Aparte del fútbol, qué ocupa su tiempo?

Estudio Magisterio y dentro de poco tengo un examen, el último para acabar la carrera en la Universidad de Sevilla. Después tendré dos años de práctica, que eso será más complicado porque entrenamos por la mañana. Sabía que tenía que estudiar porque me gusta enseñar a los niños. Tampoco descarto ser entrenador de alguna categoría inferior en su día.

